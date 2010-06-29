سعید سعدی در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت: برای حضور این دو فیلم در جشن سینمای ایران فرم پر کرده‌ایم. اکران "کیفر" همچنان در 19 سینمای تهران ادامه دارد و فروش آن به مرز 90 میلیون رسیده است. روز یکشنبه 13 تیر ماه نیز جلسه نقد و بررسی این فیلم در فرهنگسرای ارسباران برگزار می شود.

"تردید" آخرین ساخته واروژ کریمی مسیحی است که به تازگی وارد شبکه نمایش خانگی شده است. این فیلم در بیست و هفتمین جشنواره فیلم فجر نیز به نمایش در آمد و جوایزی را نصیب خود کرد. در "تردید" بهرام رادان، ترانه علیدوستی، حامد کمیلی، مهتاب کرامتی، علیرضا شجاع نوری، محمد مطیع و.. بازی کردند.

"کیفر" که هم اکنون در گروه سینمایی عصر جدید اکران عمومی شده است، سومین فیلم بند سینمایی حسن فتحی است که در آن مریلا زارعی، مصطفی زمانی، هانیه توسلی، امیر جعفری، جمشید هاشم پورو... بازی می کنند.