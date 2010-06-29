به گزارش خبرنگار مهر، این فهرست مورد تایید دانشگاه پیام نور و دفتر آموزشهای آزاد، غیرانتفاعی و غیردولتی است و موسسات خارج از این لیست اگر برای برگزاری این دوره ها اقدام به تبلیغات یا تشکیل کلاس کنند، متخلف محسوب شده و دفتر حقوقی وزارت علوم یا دفاتر نظارت استانی می توانند با هماهنگی دفتر آموزشهای آزاد وزارت علوم نسبت به پیگیری پلمپ موسسه متخلف اقدام کنند.

لیست موسسات مجاز فراگیر دانشگاه پیام نور

لیست موسسات مورد تأیید وزارت علوم و دانشگاه پیام نور برای برگزاری کلاس های آمادگی فراگیر دانشگاه پیام نور به شرح زیر است:

موسسات آموزش عالی آزاد فناوران حکیم ، هادی، نهاوند، مدیریت و فناوری امیرکبیر، گسترش مدیریت تهران، سروش دانایی، مهرپویان، دانشیار، نوآوران، کار آمد، نیک اندیش، سریرا، ندا، هرمزان، فرزانگان داد آفرین، بینش، توسعه پایدار شرق، اندیشه نوین پژوهش، دانش نوین، کیش مهر، گفتگو، راه آینده، بهروش، بهار، فرهنگ متین، شایگان، اندیشه ورزان فناوری علوم، کاوشگران فردای روشن، ماهان، مدرسان شریف ، پورسینا، نوآوران عصر دانش، دانشسار، عصر دین و دانش، خردمند، تدبیر، فن پرداز، جهاندیده، ابن یمین، بامداد دانش، اکسین،عدل، علوم نوین پارسیان و حکمت علوی در شهر تهران مجاز به برگزاری دوره های آمادگی فراگیر پیام نور هستند.

همچنین بر اساس اعلام دفتر آموزشهای آزاد، غیردولتی و غیرانتفاعی وزارت علوم اسامی موسسات آموزش عالی آزاد بزرگمهر دانا، دانش گستر، مدیریت و فناوری، نوید پارس جنوب ، فن آموز، رهروان دانش نوین، فاخر، ماد، فا ضل و نیایش در شیراز، قابوسیه در گرگان، فناور در کرمانشاه، نوبنیاد در سیرجان، دانشمند، گام اندیشه، خلاقان جوان، اندیشه سازان، مهندسان، آدینه، فناوران توس، آسیا، جهان علم و پژوهش، خوارزمی خراسان و امین در مشهد، عطارد در همدان و برهان، صدر، دانش پژوهان و نوین صدر اسپادانا در اصفهان و مهرگان در تبریز مجاز به برگزاری دوره های آمادگی فراگیر پیام نور اعلام شده است.

مدیر کل دفتر آموزشهای آزاد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری پیش از این به "مهر" گفت: شهریه این موسسات با هماهنگی دانشگاه پیام نور تعیین و پس از اعلام اسامی بر اساس درخواست ها رشته ها به آنها اعلام می شود.

غلامعلی نادری همچنین درباره راهکارهای نظارتی این موسسات افزود: یک نماینده در دانشگاه پیام نور و یک نماینده در دانشگاه پیام نور کار نظارت بر این موسسات را برعهده خواهد داشت.

جرایم موسسات آموزش عالی متخلف در برگزاری دوره های فراگیر

نادری درباره جرایم موسسات آموزش عالی آزاد متخلف در برگزاری دوره های فراگیر پیام نور گفت: دوره های ثابت موسسات دارای مجوز قطعی کاهش داده می شود و یا یک دوره آن حذف خواهد شد همچنین اگر موسسه ای مجوز اصولی داشته باشد، برای اعطای مجوز قطعی به آن بررسیهای بیشتری صورت می گیرد. اگر موسسه ای در کل غیر مجاز باشد و مجوز نداشته باشد نیز پلمپ خواهد شد.