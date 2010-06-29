به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه حریت، در حالی که عصر امروز سه شنبه اولین جلسه کمیته تحقیق بررسی برگزار می شود "ژاکوب تورکل" از تصمیم خود برای احضار "بنیامین نتانیاهو" به این کمیته خبر داد.

بر همین اساس پس از جلسه امروز در تاریخی که هنوز اعلام نشده اولین جلسه عمومی برگزار می شود و قرار است در این جلسه علاوه بر نتانیاهو، "ایهود باراک" وزیر جنگ و "گابی اشکنازی" رئیس ستاد مشترک ارتش رژیم صهیونیستی حاضر شوند.

تل آویو این کمیته را به طور یک جانبه و برای فرار از انتقادهای جهانی به دلیل جنایت انجام شده در حمله این رژیم به کشتی های کاروان آزادی تشکل داد که این اقدام با اعتراض اغلب کشورها مواجه شد.

مقامهای رژیم صهیونیستی پس از اعمال فشارهای بین المللی و مطرح شدن موضوع تحقیق درباره حمله به کاروان آزادی از سوی سازمان ملل متحد، تصمیم به تشکیل یک کمیته نمایشی در واکنش به انتقادهای جهانی گرفته اند.

گفتنی است که حمله به کاروان آزادی در نیمه شب 10 خرداد و پس از آن صورت گرفت که 6 کشتی این کاروان به 50 مایلی ساحل غزه نزدیک رسیدند، در این زمان کشتیهای صهیونیستی با پرچم های سفید در آب های بین المللی کاروان آزادی را محاصره کرده و بالگردهای این رژیم نیز آن را هدف قرار دادند. این حمله 9 کشته و 48 مجروح برجای گذاشت.