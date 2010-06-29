به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، سفر علی لاریجانی به استان لرستان یکی از کم حاشیه ترین سفرهای مسئولان به این استان بود که شاید مهمترین حاشیه آن را بتوان مواجه شدن خبرنگاران لرستانی با درهای بسته دانست.

* خبرنگاران استان در حالی بعد از فرودگاه و مراسم ادای احترام در گلزار شهدا عازم محل برگزاری کنگره شهدای روحانی شدند که پس از ورود همه خودروها از درب پایینی پادگان امام حسین(ع) خرم آباد در به روی مینی بوس حامل خبرنگاران لرستانی بسته شد.

این در حالی بود که همه خبرنگاران پس از پیاده شده از خودور پشت درهای بسته هرچه در زدند کسی در را به روی آنها باز نکرد تا بازهم داستان تکراری بی توجهی به خبرنگاران روایت شود. این روند موجب شد تا خبرنگاران لرستانی با تاخیر به کنگره برسند و از پوشش بخشی از این مراسم محروم شوند.

البته یکی دیگر از مشکلات خبرنگاران در برنامه های این سفر ناکامی خبرنگاران لرستانی در پرسیدن سئوالات و مصاحبه با رئیس مجلس شورای اسلامی بود به طوریکه هیچکدام از خبرنگاران به جز خبرنگار واحد مرکزی خبر موفق به پرسیدن سئوالات خود نشدند.

این روند هم در فرودگاه خرم آباد و هم در حاشیه برنامه های کنگره شهدای روحانی و گردهمایی روحانیون تکرار شد تا در آخرین لحظات حضور لاریجانی در لرستان خبرنگاران که برای پرسیدن سئوالات خود به سمت وی رفتند با جمله کوتاه رئیس مجلس مواجه شدند که "الان دیگه وقت مصاحبه نیست". البته خبرنگاران لرستانی کوتاه نیامدند و حتی تا فرودگاه نیز برای پرسیدن سئوالات خود رفتند.

* از دیگر نکات گردهمایی روحانیون کمبود فضا برای نشست مدعوین بود به طوریکه بسیاری از افراد و حتی خانم ها و خبرنگاران دعوت شده مجبور به نشستن بر روی کف زمین در سالن گردهمایی شدند.

* از دیگر نکات جالب توجه در برنامه ها و سخنرانیهای رئیس مجلس استفاده از تعابیر و استعاره های جالب از سوی علی لاریجانی بود.

وی با اشاره به اهداف حمله آمریکا به عراق، گفت: آنها در ادعاهای خود مطرح می کردند که می خواهند یک "برج دموکراسی قراضه" در عراق ایجاد کنند تا بر روی کشورهای منطقه سایه بیاندازد که کاری از پیش نبردند!

لاریجانی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود از روند حمله آمریکا به عراق و افغانستان و در پی آن رژیم صهیونیستی به لبنان و غزه تحت عنوان "سرودهایی که از سر حماقت سر داده شد" یاد کرد.

وی همچنین در ادامه تعابیر جالب خود از ادعاهای آمریکایی ها در مورد پرونده هسته ای ایران با عنوان "جیغ بنفش سر دادن" یاد کرد و گفت: امروز کشورهای غربی با مشاهده پیشرفت های ایران در عرصه های مختلف به ویژه انرژی هسته ای جیغ بنفش سر می دهند ولی ما باید بدانیم که صاحب یک تکنولوژی برتر شده ایم.

"تیر اندازی سیاسی" از دیگر تعابیر رئیس مجلس بود تا وی با اشاره به تلاش های شهید مطهری، شهید بهشتی و آیت الله خامنه ای در تبیین آرمانهای انقلاب، عنوان کند: در زمان بنی صدر با وجود اینکه این افراد به دنبال حل مسائل کشور بودند ولی جریان نفاق اجازه کار را به آنها نمی داد. وی از فعالیت بنی صدر علیه این شخصیت ها تحت عنوان "تیراندازی سیاسی" یاد کرد و گفت: تمام افرادی که در شورای انقلاب بودند از سوی بنی صدر مورد تیراندازی سیاسی و تخریب قرار گرفتند.

*همچنین در جریان سفر یک روزه رئیس مجلس قرار بود وی در نشست شورای اداری استان لرستان شرکت کند که به دلیل برنامه رئیس مجلس در تهران این نشست لغو شد.

* حضور هیئتی به نمایندگی از آیت الله مقتدایی مدیر حوزه های علمیه سراسر کشور در کنگره شهدای روحانی استان لرستان از دیگر نکات برنامه های روز گذشته بود. در راس این هیئت مدیر خبرگزاری حوزه و مسئول هفته نامه افق حضور داشت.

* همچنین در کنگره شهدای روحانی استان لرستان هیئتی به نمایندگی از آیت الله سید حسن طاهری خرم آبادی نماینده مردم لرستان در مجلس خبرگان رهبری نیز حضور داشت.