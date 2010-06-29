به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، محمدرضا داورزنی صبح سه شنبه در جریان دیدار با استاندار آذربایجان غربی امکانات و فضاهای ورزشی آذربایجان غربی برای برگزاری مسابقات آسیایی را مطلوب ارزیابی کرد و افزود: این مسابقات از حساسیت ویژه ای برخوردار است و باید در راستای هرچه بهتر برگزار شدن این مسابقات تلاش شود.

وی با اشاره به اینکه در دومین دوره مسابقات والیبال کاپ آسیا و اقیانوسیه، هشت تیم از کشورهای ژاپن، کره جنوبی، چین، اندونزی، چین تایپه، قزاقستان، استرالیا و جمهوری اسلامی ایران حضور خواهند داشت، ادامه داد: تیم های برتر این مسابقات در بازی های جهانی این رشته در کشور ایتالیا شرکت می کنند.

فعالیت صد هزار ورزشکار سازمان یافته در آذربایجان غربی

استاندار آذربایجان غربی نیز در این دیدار با اشاره به اینکه ارومیه از دیرباز مهد والیبال بوده و مردم آذربایجان غربی نیز نسبت به این رشته ورزشی علاقه زیادی دارند، گفت: طی سالهای اخیر در راستای توسعه فضاهای ورزشی و فراهم آوردن امکانات و تجهیزات ورزشی در استان گام های اساسی برداشته شده به طوری که در حال حاضر در استان بیش از صد هزار ورزشکار سازمان یافته فعالیت ورزشی می کنند.

وحید جلال زاده با اشاره به اینکه هم اکنون ارتقای چند رشته ورزشی در دستور کار مسئولان آذربایجان غربی قرار گرفته است، افزود: در این راستا درصدد ایجاد امکان حضور یک تیم فوتبال از استان در لیگ دسته یک هستیم.

وی با اعلام اینکه هماهنگی های لازم با مدیران دستگاههای اجرایی جهت برگزاری هرچه مطلوبتر مسابقات والیبال کاپ آسیا انجام شده، بیان داشت: آذربایجان غربی میزبان شایسته ای برای شرکت کنندگان در این مسابقات خواهد بود.

استاندار آذربایجان غربی برگزاری مطلوب مسابقات والیبال کاپ آسیا را نشان از بلوغ مدیریتی آذربایجان غربی برای میزبانی بسیاری از رویدادهای بزرگ بین المللی در حوزه های مختلف دانست و اظهار داشت: برگزاری مکرر رویدادهای مختلف فرهنگی، اجتماعی و ورزشی در آذربایجان غربی می تواند ضمن نشان دادن اقتدار و کار آمدی نظام اسلامی در منطقه، نشاط اجتماعی و روحیه تازه در مردم استان ایجاد کند .

جلال زاده در ادامه با اشاره به حضور ورزشکاران کشورهای خارجی در این دور از مسابقات، خاطرنشان کرد: باید شرایط آذربایجان غربی به گونه ای باشد که با وجود تبلیغات منفی علیه ایران، ذهنیت آنها تغییر و این ورزشکاران به سفیران جمهوری اسلامی ایران در جهان تبدیل شوند.