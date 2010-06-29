به گزارش خبرگزاری مهر از تبریز، ارسلان هاشمی با اشاره به پیشرفت بیش از 92 درصدی عملیات اجرایی بدنه سد و بیش از 97 درصدی سامانه انحراف آن گفت: تا سال گذشته یک هزار و 400 میلیارد ریال اعتبار برای تکمیل این سد از محل فاینانس تخصیص یافته است.

وی افزود: امسال نیز برای تکمیل و تسریع در اتمام این طرح مهم سدسازی اعتباری درحدود 300 میلیارد ریال تصویب شده است .

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی ارتفاع سد شهریار را 135 متر و طول و عرض آن را به ترتیب 207 و پنج متر اعلام کرد و اظهار داشت: حجم مخزن این سد 700 میلیون مترمکعب بوده و سالانه قابلیت تنظیم 1.1 میلیارد مترمکعبی آب را دارد.

به گفته هاشمی در پائین دست این سد نیروگاهی با ظرفیت تولید 168 گیگاوات ساعت برق در سال برای تامین نیاز برق مصرفی سد ایجاد شده است .

سد بتونی دو قوسی شهریار در 36 کیلومتری شمال شرقی شهرستان میانه با هدف رسوب زدایی مخزن سد سفیدرود گیلان، کنترل سیلاب و تامین نیاز آبی 12 هزار هکتار از اراضی منطقه بر روی رودخانه " قزل اوزن " احداث شده است.