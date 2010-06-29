به گزارش خبرگزاری مهر، این دستاورد می تواند مسیر تولید مواد قابل برنامه ریزی که روزی می توانند عملکردی مانند چاقوهای همه کاره Swiss Army داشته و برای ساختن ابزار مختلف به هر شکلی تا شوند را هموار سازد.

این صفحات ضخامتی کمتر از نیم میلیمتر داشته و از موزاییکهای مثلث شکلی تشکیل شده و به واسطه اتصالات انعطاف پذیر سیلیکونی به یکدیگر وصل شده اند.

دانشمندان MIT برای به وجود آوردن توانایی خود تا شوندگی در این صفحات نوارهایی 100 میکرونی از آلیاژ نیکل-تیتانیوم که با تغییر حرارت تغییر حالت می دهند، نصب کردند. همچنین بر روی این صفحات شبکه ای از نوارهای پلاستیکی قابل انعطاف و کشسان با پوشش مسی قرار گرفتند تا نقش سیمها را بازی کنند.

زمانی که جریان برق از میان سیمهای مسی عبور کرده و آلیاژ را تا 70 درجه سلیسیوس حرارت می دهد، صفحه از حالت صاف به حالت تا شده درآمده و کل صفحه را به شکلهای مختلفی تا می کنند.

به گفته محققان ایده اصلی در ساخت این صفحات دسترسی به ساختاری است که می تواند شکلهای مختلفی را متناسب با آنچه به آن نیاز است، انتخاب کرده و به آن شکلها تغییر حالت دهد. در این صورت به جای حمل کردن یک جعبه ابزار با تمامی قطعات خاص و سنگینش می توان تعداد محدودی از این صفحات را به همراه داشت تا در زمان نیاز آنها را به ابزار مورد نظر تبدیل کرد.

دانشمندان برای برنامه ریزی کردن جهت تا خوردگی ها در صفحه هوشمند از مدارهای برچسب مانند مورد نیاز برای اتصال به سیستم محرکی که منجر به ساخته شدن ساختاری سه بعدی خواهد شد، استفاده کردند.

در حالت نظری یکی از این صفحات می تواند به صورت خودکار تا خورده و هر شکل سه بعدی را به وجود آورد اما در عمل محققان با محدودیتهایی از قبیل ابعاد، وسعت و انعطاف پذیری صفحات مواجهند.

بر اساس گزارش نیوساینتیست، در حال حاضر نیروی مورد نیاز این صفحات از منابع خارجی تامین می شود اما به گفته محققان در آینده می توان لایه های منبع و یا مولد انرژی از قبیل صفحات خورشیدی را نیز به این صفحات افزود تا بدون نیاز به اتصال به کابلهای حامل انرژی، نیروی مورد نیاز خود را تامین کنند.