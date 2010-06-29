به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی تمدن استاندار تهران در نشست خبری امروز خود در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر، مبنی بر اینکه استانداری تهران درپی تاکید معاون رئیس جمهور برای شناسایی فتنه گران در سازمان ها و ادارات چه خواهد کرد ، با بیان این مطلب گفت : اینکه طرحی با عنوان شناسایی عوامل فتنه در ادارات داشته باشیم چنین طرحی نداریم اما تصور ما این است که اگر جایی فرد و افرادی در امر خدمت رسانی به مردم مسائل حاشیه ای را در دستور کار خود قرار دهند ادارات، سازمان ها و وزارتخانه ها ضوابط و قوانینی دارند که با آن به تخلفات رسیدگی می کنند.

وی همچنین در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر مبنی بر اینکه استانداری در زمینه اجرای طرح عفاف و حجاب چه اقداماتی انجام داده گفت: کار ترویج فرهنگ عفاف و حجاب در محیط سازمانها و دستگاه های اجرایی استان طبق دستورالعمل وزیر آغاز شده و در این امر نظارتی جدی صورت می گیرد.

تمدن ادامه داد: گروه های نظارتی در امر عفاف و حجاب در سازمان ها و ادارات از 3 ماه گذشته کار خود را آغاز کردند.

استاندار تهران همچنین افزود: در تعامل و گفتگو با مدیران دستگاه ها و سازمان ها هر جا احساس کنیم خلاف ارزش های مورد قبول جامعه و خلاف قوانین ارزشی مسائلی وجود دارد که نیاز به تذکر است با خود مدیران سازمان ها صحبت می کنیم و موارد را متذکر می شویم.

وی ادامه داد: استانداری تلاش می کند در محیط سازمانها و دستگاه های اجرایی مبانی مربوط به عفاف و حجاب رعایت شود تا خود به خود این طرح به سایر قسمت ها تسری داده شود.

تمدن با اشاره به اینکه در درجه نخست مدیران و مسئولان سازمان های اداری مسئولیت رعایت امر عفاف و حجاب را بر عهده دارند، گفت: در درجه دوم تا حد زیادی قوانین و مقرراتی که داریم نحوه برخورد افراد با ارباب رجوع، نحوه توجه به مبانی اخلاقی و ورزشی را مشخص کرده است و باید برابر آیین نامه عفاف و حجاب یک نظارتی هم بر این امر صورت بگیرد.