به گزارش خبرنگار مهر، "خاطره" که در بیست و هشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر روی پرده رفته داستان زنی نویسنده است که درگیر مسائلی در زندگی شخصی و خانوادگی‌اش می‌شود.

فیلمنامه "خاطره" را هستی طریقت نوشته و مهناز افشار، پژمان بازغی، حبیب اسماعیلی، لادن طباطبایی، شبنم قلی‌خانی، سعید تهرانی، شمسی فضل‌اللهی، داریوش اسدزاده، ملیکا ناظری، حامد زیاران و علیرضا شجاعی بازیگران آن هستند.

سایر عوامل فیلم عبارتند از مدیر فیلمبرداری: علیرضا زرین‌دست، مشاور کارگردان: تهمینه میلانی، مدیر هنری: مجید میرفخرایی، طراح گریم: سودابه خسروی، طراح صحنه و لباس: ملودی اسماعیلی، تدوینگر: بهرام دهقانی و رضا شیروانی، آهنگساز: ناصر چشم‌آذر، جلوه‌های ویژه: عباس شوقی. صداگذار: اسحاق خانزادی.