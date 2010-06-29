حسین نوید در گفتگو با خبرنگار مهر در تبریز افزود: هدف از راه اندازی این سامانه در این دانشگاه، مدیریت بهینه خوابگاهها، تسریع و کوتاه کردن فرآیندهای واگذاری خوابگاه به دانشجویان و تسویه حساب آنان، اعلام مشکلات تاسیساتی، امکان پیگیری و نظارت بر اداره امور خوابگاهها است.

وی گفت: فاز مطالعاتی این نرم افزار که بر اساس نیازها و شرایط موجود این دانشگاه طراحی شده، به مدت یک سال به طول انجامیده است.

نوید با اشاره به اینکه فاز اول و دوم این سامانه در نیمسال دوم سال تحصیلی امسال به بهره برداری رسیده است، خاطر نشان کرد:این سامانه شامل ثبت نام اولیه،اصلاح اطلاعات دانشجویان و انتخاب هم اتاقی میباشد.

وی یادآور شد: فاز تکمیلی این سامانه شامل بخش کنترل تردد دانشجویان می باشد که در آینده نزدیک به بهره برداری خواهد رسید.