خبرگزاری مهر به عنوان فعال عرصه اطلاع رسانی دفاع مقدس معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، همزمان با سالروز بمباران شیمیایی سردشت نمایندگی خبرگزاری مهر در آذربایجان غربی به دلیل فعالیت مناسب در زمینه اطلاع رسانی در عرصه اطلاع رسانی دلیریهای شهدا و جانبازان دوران هشت سال دفاع مقدس و معرفی مناطق عملیاتی استان از سوی بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس کشور در استان به عنوان خبرگزاری برتر و فعال این حوزه انتخاب شد.

در این راستا همزمان با رونمایی از یادمان شهدا و مصدومان این فاجعه ناگوار انسانی، از سکینه اسمی خبرنگار خبرگزاری مهر در آذربایجان غربی با اهدای لوحی تقدیر شد.

در این مراسم همچنین از مهدی کاظم زاده خبرنگار خبرگزاری ایسنا و عبدالسلام معروفی سردبیر هفته کوشا در آذربایجان غربی نیزبه عنوان فعال عرصه اطلاع رسانی دفاع مقدس با اهدای لوحی تجلیل به عمل آمد.

