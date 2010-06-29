به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه خبری بی.بی.سی، "هانس بلیکس" امروز در لندن و در کمیته بررسی دلایل حضور انگلیس در جنگ عراق حاضر می شود تا درباره دلایل آغاز این جنگ توضیح بدهد.

هانس بلیکس پیش از حمله به عراق مسئولیت ریاست بازرسان اعزامی به عراق برای کنکاش در ارتباط با اتهام وجود سلاح های کشتار جمعی در این کشور را بر عهده داشت.

بلیکس پیشتر با اشاره به سخنان نخست وزیر اسبق انگلیس گفته بود که تسلیحات کشتار جمعی به عنوان "توجیه سهل" برای جنگ عراق بود.

هانس بلیکس گفته بود که بلر از "وحشت جهانی از تسلیحات کشتار جمعی" به عنوان یک "توجیه آسان" برای جنگ عراق استفاده کرد.

این کمیته پیشتر اعلام کرده بود که علاوه بر مقامات انگلیسی از مقامات آمریکایی نیز درباره جنگ عراق پرسش هایی را مطرح می کند.

در همین رابطه در اسفند ماه گذشته "دیوید میلی باند" وزیر خارجه سابق انگلیس در این کمیته حاضر شده و در اظهاراتی جالب توجه گفت: حضور انگلیس در جنگ عراق موجب افزایش احترام ما در میان کشورهای عربی شده است.