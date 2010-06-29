به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انتشارات اشگیت، نویسنده این کتاب از علمای برجسته بین المللی در عرصه مطالعات اسلامی است که نوشته‌های منتخب خود را در سه بخش تاریخ و تفسیر دین اسلام، قران به عنوان متن مقدس و متن مقدس در تاریخ دین گردهم جمع کرده و در این کتاب ارائه داده است.

هر بخش این کتاب با مقدمه ویژه همان بخش و کتاب شناسی آثار گراهام همراه شده است. این اثر گراهام با محور مطالعات اسلامی عمدتاً بر تحلیل و تفسیر ابعاد دینی آداب آئینی، سنت و موضوعات مهم دیگری چون موهبت و تعالی متمرکز شده است. این کتاب در عرصه تاریخ دینی تطبیقی بر مسئله متن کتاب مقدس به عنوان یک پدیده میان فرهنگی متمرکز شده که پیچیدگی آن را نسبت به متن مقدس بیشتر می‌کند.

این کتاب به عنوان یک منبع می تواند مورد توجه دانشجویان مطالعات اسلامی و دانشجویان تاریخ تطبیقی دین و عرصه مطالعات متون مقدس و قیاسهای آن قرار گیرد.

ویلیام گراهام از سال 1973 تاکنون عضو هیئت علمی دانشکده هنر و علوم دانشگاه هاروارد است و در سال 2002 به عنوان رئیس دانشکده الهیات دانشگاه هاروارد انتخاب شد. وی پیش از این مسئول مرکز مطالعات خاورمیانه و گروه زبانها و تمدنهای خاورنزدیک ، عضو کمیته مطالعه دین، کمیته مطالعات خاورمیانه و کمیته فرعی متن کتاب درسی در فرهنگهای خارجی دانشگاه هاروارد بوده است.