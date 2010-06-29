علی صحرایی در گفتگو با مهر گفت: خریدار 18 درصد سهام ایران خودرو کنسرسیومی به رهبری تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو بوده است و هچ مشکلی نیز از نظر قانونی برای خرید سهام شرکت ایران خودرو توسط این تعاونی وجود ندارد.

مدیر بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران تاکید کرد: این تعاونی دارای 75 هزار سهامدار است و این معامله کاملا قانونی است.

دوشنبه هفته جاری پس از 5 روز رقابت میان 5 رقیب خریدار بلوک 18 درصدی سهام ایران خودرو سرانجام کارگزاری بانک پارسیان موفق شد که این سهم را خریداری کند.

تعداد یک میلیارد و 134 میلیون سهم از سهام ایران خودرو که در قالب بلوک 18 درصدی روز 31 خردادماه در بورس اوراق بهادار عرضه شده بود به قیمت هر سهم 3 هزار و 687 ریال به فروش رفت.

حسن قالیباف اصل مدیرعامل شرکت بورس و اوراق بهادار نیز در گفتگو با مهر با بیان اینکه از نظر این شرکت شرایط انجام معامله بلوک 18 درصدی سهام ایران خودرو مهم بود که آن نیز به درستی انجام شد، گفت: مسئول بررسی واگذاری سهام ایران خودرو به تعاونی کارکنان آن شورای رقابت است.

وی گفت: سهام ایران خودرو طی یک رقابت به فروش رفته است، کارگزار خریدار نیز برنده معامله مذکور بوده است. شرایط پرداخت نیز نقد و نسیه است، ضمن آنکه این موضوع که آیا خرید شرکت تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو دارای مشکل است یا خیر نیز باید توسط شورای رقابت بررسی شده و نتیجه آن اعلام شود.

قالیباف اصل تصریح کرد: اینکه معامله ای باعث تمرکز سهام شده و این تمرکز باعث انحصار در بازار محصول می شود یا خیر، موضوعی است که باید توسط شورای رقابت بررسی و اعلام نظر شود.