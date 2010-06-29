علی وزیریان، دبیر ششمین جشنواره حروف نگاری "اسماء الحسنی" در مورد برگزاری این نمایشگاه به خبرنگار مهر گفت: چند شرکت و موسسه برای حمایت مالی از جشنواره اعلام آمادگی کرده بودند که متاسفانه این موضوع قطعی نشد و امسال حامی مالی نداریم. البته می دانیم احتمالا بعدا این شرکت ها اعلام می کنند که دوست داشتند حمایت کنند ولی به دلیل مشکلات اداری و درگیرشدن در این مسائل نتوانسته اند اما به تجربه دریافته ایم تا زمانی که قرارداد رسمی منعقد نشده باشد روی حامیان مالی حسابی باز نکنیم.

وی سپس این جریان را موجب عدم تداوم جشنواره در سال های آینده دانست: ما دیگر بضاعت برگزاری جشنواره را بدون وجود حامیان مالی نداریم و به همین دلیل چنانچه حامی مالی پیدا نشود، از دوره های بعد آن را برگزار نمی‌کنیم.

وزیریان همچنین در مورد حامیان مالی که اظهار آمادگی کرده بودند، اظهار داشت: سه چهار سال قبل هم یکی از موسسات قول حمایت مالی داد و حتی تفاهم نامه‌ای برای کمک به جشنواره امضا کردند و نماینده آنها در مراسم اختتامیه روی سن آمد و به برگزیدگان جایزه داد اما به تعهداتشان عمل نکردند.

این طراح گرافیست در ادامه افزود: با اینکه برگزاری چنین جشنواره هایی همسو با سیاست های فرهنگی جامعه است اما بنظر می رسد وقتی به عنوان حرکتی مستقل و بدون گرایش خاصی تلقی شود، به چنین سرنوشتی دچار می‌شود.

وی در مورد برگزاری این دوره ابراز داشت: تمام تعهداتی که از قبل برای برگزاری ششمین جشنواره اعلام کرده بودیم، انجام می شود و برای همین شرکت کنندگان نباید از بابت اینکه حامی مالی نداریم، نگران باشند.

ششمین نمایشگاه سالانه تایپوگرافی پوستر"اسماء الحسنی" از 21 مرداد تا 18 شهریور همزمان با ماه مبارک رمضان به صورت بین المللی در دو بخش اصلی "اسماء الحسنی" و بخش جنبی "پوسترهای مذهبی" برگزار می شود.