به گزارش خبرنگار مهر، در سه ماهه نخست سالجاری متوسط مصرف بنزین کشور با کاهشی حدود 2 درصدی به 63.2 میلیون لیتر در روز رسید و این در حالی است که متناسب با کاهش مصرف بنزین، فروش آزاد این فرآورده استراتژیک نفتی افزایش قابل توجه ای یافته است.

در 100 روز نخست امسال متوسط فروش بنزین نیمه یارانه ای روزانه حدود 10 میلیون لیتر بوده که به تدریج با کاهش سهمیه بنزین یارانه ای کارتهای هوشمند سوخت، فروش آزاد بنزین نیز افزایش یافته است.

بر این اساس در خرداد ماه امسال متوسط مصرف بنزین آزاد به حدود 16 میلیون لیتر در روز رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 11.4 میلیون لیتر در روز افزایش یافته است.

رشد 260 درصدی فروش بنزین آزاد متوقف شد



بر اساس آمارهای شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی متوسط فروش بنزین آزاد در سالجاری رشدی 260 درصدی را تجربه کرده اما با شارژ 180 لیتر سهمیه بنزین یارانه دوره تابستانی فروش آزاد این فرآورده پرطرفدار نفتی نیز متوقف شده است.



حسین آقایان مدیر تامین و توزیع شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی با بیان اینکه از ابتدای تیر ماه امسال و پس از واریز سهمیه بنزین تابستانی به کارت سوخت خودروهای شخصی رشد مصرف بنزین آزاد متوقف شده است، به خبرنگار مهر گفت: فروش بنزین آزاد در روزهای پایانی خرداد ماه افزایش قابل توجه ای داشت اما در 7 روز نخست تابستان به طور متوسط روزانه 3.3 میلیون لیتر بنزین آزاد در جایگاهها عرضه شده است.



این در حالی است که فرید عامری مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی اخیرا از افزایش فروش روزانه بنزین نیمه یارانه ای تا مرز 20 میلیون لیتر در روزهای پایانی خرداد ماه خبر داده بود.

کاهش موجودی بنزین کارتهای هوشمند سوخت



فرید عامری مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی اخیرا در خصوص موجودی بنزین یارانه ای کارتهای هوشمند سوخت، با اشاره به انتقال یک میلیارد و 130 میلیون لیتر بنزین از دوره بهاری به تابستانی، گفته است: در حال حاضر به طور متوسط 66 میلیون لیتر بنزین یارانه در کارتهای سوخت ذخیره سازی شده است.



این در حالی است که تا پایان فروردین ماه سال امسال مجموع ذخیره بنزین در کارت هوشمند خودروها حدود دو میلیارد و 250 میلیون لیتر بود که نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از 600 میلیون لیتر کاهش یافته است.



در حال حاضر بیش از 17 میلیون کارت هوشمند سوخت شامل 10 میلیون و 194 هزار کارت خودرو و 6 میلیون و 725 هزار و 254 کارت هوشمند موتور سیکلت در کشور فعال است.



برخی کارشناسان اقتصادی یکی از مهمترین دلایل افزایش مصرف بنزین آزاد در ماههای اخیر را کاهش سهمیه بنزین یارانه‌ای عنوان می کنند به طوری که سهمیه 360 لیتری بنزین از تابستان سال گذشته هم اکنون با کاهشی 90 لیتری به 180 لیتر برای دوره تابستانی کاهش یافته است.