به گزارش خبرگزاری مهر از اسکرین دیلی فیلم کوتاه فرانسوی " داستان زندگی من" به کارگردان پی یر فریره جایزه فیلمساز آینده جشنواره را از آن خود کرد و جاناتان فان تولکن با فیلم " خارج از فصل" محصول مشترک کانادا و آمریکا جایزه بزرگ پاناویژن هیئت داوران را به خود اختصاص داد.



همچنین آندریا دورفمن برای فیلم " خطاکار" کانادا مورد تقدیر هیئت داوری جشنواره قرار گرفت.در بخش فیلم های برگزیده تماشاگران جشنواره "آرزوی 143" ساخته ایان بارنز از انگلستان جایزه فیلم داستانی ، " کودک شیرین " به کارگردانی سینتیا وید از کامبوج جایزه بهترین مستند و"اورمی" اثر راب سیلوستری از کانادا جایزه بهترین انیمیشن را دریافت کردند.



در این دوره از جشنواره بین المللی فیلم کوتاه پالم اسپرینگز که از 22 تا 28 ژوئن ( 1 تا 7 تیر) در آمریکا برگزار شد ، 314 فیلم از سراسر جهان به نمایش در آمد . 27 جایزه همراه با 000/90 دلار جایزه نقدی نیز میان برگزیدگان جشنواره توزیع شد.

