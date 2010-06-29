به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، سهراب سهرابی پیش از ظهر سه شنبه در بازدید از مزارع برنج علی آباد افزود: مشکلات کشت برنج به دلیل نیاز گیاه به آب، دو تا سه برابر زراعت آفتابگردان و سویا است و بین 12 تا 15 هزار مترمکعب نیاز آبی دارد اما چون درآمد کشت برنج بالاست، رغبت به کشت این محصول در کشاورزان دیده می شود.

وی اظهار داشت: در استان گلستان گیاهانی مانند ذرت، سویا و آفتابگردان وجود دارد که نیاز آبی آنها کمتر از برنج است و سازمان جهاد کشاورزی از طریق توزیع نهاده ها و بذور به کشاورزان از آنها حمایت می کند که کشت این محصولات جایگزین کشت برنج شود.

سهرابی به استفاده از دستگانه جوانه کار برنج در علی آباد افزود: این دستگاه که از کره جنوبی و با اعتبار 17میلیون و 500 هزارتومان برای نخستین بار در کشور وارد شهرستان علی آباد کتول شده قادر است روزانه پنج هکتار شالی کاری کند که همزمان هم زمین را آماده و هم کشت ر ا انجام می دهد.

وی افزود: روش کشت به صورت خشکه کاری و کشت بذر جوانه زده برنج است.



وی تصریح کرد: از این دستگاه در اراضی حوزه شهرستان علی آباد کتول استفاده خواهد شد و در صورت مساعد بودن شرایط و دستیابی به نتایج مثبت طی سالهای آینده در بقیه مزارع برنج استان توسعه و ترویج می یابد.



کارشناس زراعت جهاد کشاورزی گلستان افزود: این دستگاه پس از اینکه به صورت انبوه در اختیار شرکتهای خدمات مکانیزه قرار گرفت، زارعان می توانند از آن استفاده کنند و اثرات آن در بلند مدت نمایان می شود



سهرابی گفت: با استفاده از این دستگاه 40 درصد در مصرف آب ، 50 درصد بذر و بیش از 50 درصد هم در سایر هزینه ها صرفه جویی می شود.

وی خاطرنشان کرد: با ورود این دستگاه کشت شالی مستقیم و خشکه کاری در استان گلستان افزایش چشمگیری پیدا می کند.