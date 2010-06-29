به گزارش خبرنگار مهر در سبزوار، حمید بهبهانی صبح سه شنبه در حاشیه بازدید از فرودگاه سبزوار در جمع خبرنگاران افزود: برای پروژه راه آهن سبزوار در سال نخست 25 میلیارد ریال در نظر گرفته شده که با تخصیص اعتبار کارها انجام می شود.

وزیر راه و ترابری با اشاره به اجرای کل این پروژه از حدود دو ماه اخیر توسط دولت گفت: این پروژه از مصوبات دور اول سفر ریاست جمهوری به خراسان رضوی بوده است.

وی با بیان اینکه در رابطه با این پروژه سناریوهای مختلفی مطرح بود که در نهایت قرار بر انجام آن توسط دولت شد اظهار داشت: در گذشته قرار بر اجرای پروژه دستک راه آهن سلطان آباد به سبزوار به صورت اهدایی یک تشکیلات خیریه ایرانیان خارج از کشور بود که به دلایل مختلف انجام نگرفت.

وی همچنین در پاسخ به یکی از خبرنگاران در رابطه با کم بودن مبلغ اعتبار امسال پروژه راه آهن سبزوار خاطرنشان کرد: به طور معمول برای سال نخست اجرای پروژه ها مبلغ زیادی گذاشته نمی شود و کار به مرور آغاز شده و به تدریج سرعت گرفته و به اوج خود می رسد.

بهبهانی در مورد عملیاتی شدن مصوبه دولت مبنی بر تعریف فرودگاه سبزوار به عنوان فرودگاه بین المللی گفت: یکی از شرایط لازم برای بین المللی بودن فرودگاه وجود مسافر است.

وی شرط انجام پروازهای بین المللی از فرودگاه سبزوار به مقصد سوریه را وجود مسافر برای پروازهای تعیین شده در هر هفته عنوان کرد.

وی افزود: اگر برنامه 4-3 پرواز در هفته گذاشته شود باید برای هر پرواز 150 مسافر به طور مداوم وجود داشته باشد و نمی توان برای یک ماه برنامه ریزی کرده و سپس آن را رها کرد.

وی تصریح کرد: هر زمان که فرودگاه سبزوار از نظر تعداد مسافر جوابگوی پروازهای بین المللی باشد این پروازها از فرودگاه این شهرستان انجام می شود.

بهبهانی از آغاز عملیات اجرایی آزاد راه تهران - مشهد در آینده نزدیک هم خبر داد و گفت: همچنین نشستی در این رابطه در مشهد برگزار می شود.

بازدید بخشی از مسیر احداث دستک راه آهن سلطان آباد - سبزوار، کمربندی شرق سبزوار و بخشی از ورودی های شهر سبزوار از برنامه های سفر وزیر راه و ترابری به این شهرستان بود.

دستک راه آهن سلطان آباد - سبزوار در طول 45 کیلومتر برای اتصال شهرستان سبزوار به شبکه راه آهن سراسری احداث می شود.