به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، حمید بهبهانی پیش از ظهر سه شنبه در نشست مجمع نمایندگان استان خراسان رضوی افزود: با توجه به موقعیت جغرافیایی مشهد و وجود بارگاه منور حضرت رضا (ع) و ورود سالانه بیش از 25 میلیون زائر به این شهر، مشهد باید به قطب راه آهن کشور تبدیل شود.

وزیر راه و ترابری گفت: طبق فرمایش مقام معظم رهبری سیاست ما در این وزارتخانه انتقال جاده به راه آهن است و در راستای تحقق این خواسته معظم له تمام تلاش خود را انجام خواهیم داد.

وزیر راه و ترابری درخصوص قطار برقی مشهد - تهران نیز خاطرنشان کرد: این مسیر که حدود 800 تا هزار کیلومتر است ظرف یک ماه آینده باید به مرحله اجرا برسد زیرا تمامی مراحل قرارداد با طرف چینی را سپری کرده و اعتبار پیش بینی شده آن حدود 600 تا 700 میلیارد تومان است.

بهبهانی تاکید کرد: خط آهن مشهد - بجنورد - گرگان نیز در مراحل پایانی امضای قرارداد است و به زودی عملیات اجرایی این مسیر نیز آغاز خواهد شد.

وی در خصوص خط آهن مشهد - چین اظهار داشت: این خط آهن در صورت انعقاد تفاهمنامه از پنج کشور قرقیزستان، تاجیکستان، ازبکستان، افغانستان و ایران می گذرد.

وزیر راه و ترابری تصریح کرد: خط آهن چابهار - زاهدان - مشهد به طول هزار و350 کلیومتر با اعتباری بالغ بر 4 میلیارد یورو مراحل پایانی قرارداد را سپری می کند که به زودی عملیاتی خواهد شد.

بهبهانی دومین اولویت وزارت راه و ترابری را رسیدگی به راه های روستایی دانست و افزود: در راستای تحقق شعار دولت نهم و دهم مبنی بر عدالت محوری و توزیع عادلانه امکانات، اهتمام ویژه ای نسبت به عمران و آبادانی راه های روستایی کشور داریم.

وزیر راه و ترابری اظهار داشت: عملیات اجرایی بزرگراه مشهد - تهران نیز به زودی آغاز شده و تردد زائران با سهولت بهتری انجام خواهد شد.

محمود صلاحی استاندار خراسان رضوی نیز در این جلسه گفت: مشهد مقدس با شش میلیون جمعیت، 25 شهرستان، 64 بخش، سه هزار و 800 روستا و ورود سالانه بیش از 25 میلیون زائر از موقعیت ممتازی در کشور برخوردار است.

وی اظهار داشت: فرودگاه بین المللی هاشمی نژاد مشهد با 35 فرودگاه داخلی و 25 فرودگاه خارجی ارتباط و پرواز دارد و طی سال گذشته بیش از پنج میلیون نفر از این فرودگاه جابجا شده اند.

صلاحی افزود: به طور متوسط هر سه سال یکبار مردم ایران به این استان سفر کرده و از امکانات این استان استفاده می کنند که باید نسبت به فراهم آوردن شرایط مطلوب تر سفر در این استان اقدام ویژه ای صورت بگیرد.

استاندار خراسان رضوی تصریح کرد: خدمت به مشهد مقدس منحصر به ساکنین مشهد نیست بلکه خدمت به تمام مردم ایران است و با توجه به اینکه مشهد مقدس ویترین کشور محسوب می شود باید نسبت به فراهم آوردن امکانات در این شهر توجه خاصی صورت پذیرد.

صلاحی خاطرنشان کرد: معدل استان در زمینه بزرگراه و آزاد راه از سایر استان های کشور پایین تر است که باید نسبت به احداث و ایجاد آن اقدامات لازم انجام شود.