به گزارش خبرنگار مهر، این نشریات شامل شامل نشریات معتبر فارسی، عربی و انگلیسی می شود.

دومین دستور کار این نشست بررسی استاندارد OAI است که متخصصان علوم و مهندسی کامپیوتر در مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری تدوین کرده و از این استاندارد برای مبادله اطلاعات بین ISC و Scopus استفاده خواهد شد.

آگاهی رسانی در مورد رتبه بندی دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی ایران که اخیراً توسط پایگاه استنادی علوم جهان اسلام به مورد اجرا گذاشته شده و قرار است تا پایان آبان ماه 1389 ارزیابی و رتبه بندی مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی اعم از دولتی و خصوصی به انجام برسد نیز در این نشست مورد بررسی قرار می گیرد.

ششمین نشست شورای راهبری ISC در روز چهارشنبه 23 تیرماه در دفتر معاون پژوهشی و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزار می شود.