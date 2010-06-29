به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، علی رستمی ظهر سه شنبه در محل این اداره در جمع خبرنگاران اظهار داشت: یکی از برنامه‌های سازمان تبلیغات اسلامی استان ایلام ایجاد و راه‌اندازی خانه‌های قرآن روستایی است.

مسئول دارالقرآن سازمان تبلیغات اسلامی استان ایلام گفت: تا پایان امسال قرار است 100 خانه قرآن روستایی در مناطق مختلف استان ایلام راه‌اندازی شود.

وی ادامه داد: طی سال گذشته هفت هزار نفر در رده‌های سنی مختلف در راستای قرآن آموزی در کلاس‌های قرآن وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی استان ایلام شرکت کردند.

این مسئول اضافه کرد: در سال گذشته در مجموع 250 دوره قرآن آموزی توسط سازمان تبلیغات اسلامی ایلام در مناطق مختلف استان برگزار شد.