دیپلماسی به دانش ارتباط میان سیاست‌مداران و سران کشورهای جهان گفته می‌شود. دیپلماسی، وسیله‌ای‌است که سیاست خارجی با استفاده از آن، به جای جنگ، از راه توافق به هدف‌های خود می‌رسد و بر اساس این تعریف آغاز جنگ، شکست دیپلماسی‌است؛ ولی گروهی بر این عقیده‌اند که دیپلماسی در دوران جنگ و پس از آن نیز می‌تواند دوام داشته باشد. در قرن حاضر که نفوذ دین در سراسر جهان به رشد قابل توجهی رسیده، می‌توان استدلال کرد که دیپلماسی دینی می‌تواند و باید در ترویج صلح اقتصادی و سیاسی میان ملل مؤثر باشد.



سؤال این است که آیا دین ظرفیت لازم برای حل مسائل و مشکلات سیاسی میان طرفهای درگیر را دارد؟ آیا دین را می‌توان جزو مسایلی به شمار آورد که زمینه رسیدن به اشتراک نظر در گفتگوهای سیاسی و بازیهای دیپلماتیک را فراهم آورد؟ به عبارت دیگر از دین می‌توان در معادلات سیاسی بهره گرفت؟



اندیشمندان و فلاسفه معاصر در گفتگو با گروه دین و اندیشه خبرگزاری مهر به این سؤال پاسخ داده‌اند که در ادامه می‌آید.



"یکتاپرستی" زمینه مفاهمه و گفتگوی ادیان مختلف است

مارک نویفلد نظریه‌پرداز پیشگام مکتب انتقادی و رئیس بخش سیاست جهانی دانشگاه ترند کانادا در مورد اینکه آیا دین می‌تواند به مثابه مؤلفه‌ای در دیپلماسی مورد توجه باشد به مهر گفت: به طور حتم تلاشهای زیادی برای استفاده از دین در گفتگو و دیپلماسی صورت گرفته است. متفکران اروپایی قرون وسطی درک کرده بودند که امکان کاربست مسیحیت به عنوان مبنایی برای شکل‌دهی به روابط میان حاکمان وقت وجود دارد.

وی در ادامه افزود: سنت جنگ عادلانه نمونه‌ای از فعالیتی ضعیف و البته ناقص در این زمینه است . واتیکان خواسته از دین به عنوان تعدیل کننده و واسطه در روابط میان کشورها بهره برد.

مؤلف "بازسازی نظریه روابط بین‌الملل" یادآور شد: البته این تلاش بسته و محدود بوده و تنها کشورهایی با اعتقادات کاتولیک را دربر می گرفته است. در واقع قابلیت کاربست دین به مثابه مؤلفه دیپلماسی، در این فعالیت محدود به کشورها و ملتهایی است که دین یکسان و سنت دینی یکسانی دارند.

این نظریه‌پرداز مکتب انتقادی در ادامه تأکید کرد: ادیانی چون مسیحیت، یهودیت و اسلام ادیان صاحب کتاب هستند و این وجه اشتراک می‌تواند در این ادیان مد نظر قرار گیرد.

وی افزود: پیروان این ادیان یکتاپرست هستند و مشخصه هویتی این ادیان یکتاپرستی و "اهل کتاب" بودن است. ادیان یکتاپرست در اینکه خدای واحدی وجود دارد اشتراک نظر دارند و همین مهم می‌تواند مبانی مفاهمه و گفتگو را فراهم کند.

استاد روابط بین‌الملل دانشگاه ترند کانادا افزود: بر این اساس می‌تون اذعان داشت دین نیز می‌تواند در دیپلماسی مورد توجه قرار گیرد.

ارزشهای مشترک دینی می‌توانند مبنای گفتگوهای سیاسی باشند

دکتر امید صافی استاد مطالعات دینی دانشگاه کارولینای شمالی در این مورد معتقد است: دین این توان و ظرفیت برای حل و فصل اختلافات را دارد.

وی افزود: دین این ظرفیت و پتانسیل را برای آغاز و ادامه گفتگوهای سیاسی دارد و می‌توان با تکیه بر ارزشهای مشترک ادیان از آن به مثابه مؤلفه‌ای در گفتگوها بهره گرفت.

این استاد دانشگاه خاطر نشان کرد: اصولی چون عدالت، عزت و احترام نفس، احترام متقابل و احترام به زندگی همه مردمان در مرکز و کانون ادیان قرار دارد که می‌تواند در دیپلماسی مورد توجه باشد. به عبارت دیگر، اصول مشترکی چون عدالت و احترام متقابل از اصول مشترک ادیان به شمار می‌روند که می‌تواند در دیپلماسی آگاهی بخش باشد.



ارزشهای دینی می توانند مبنای گفتگوهای سیاسی قرار گیرند



دکتر نانسی تاش استاد مطالعات دینی دانشگاه ایالتی کالیفرنیا در این مورد گفت: دیپلماسی دینی امکان‌پذیر و ممکن است چرا که دین بخشی از زندگی انسانها است. دین این قابلیت را دارد تا در میان کشورها و گروه‌ها به عنوان مبنای گفتگو قرار گیرد.

وی افزود: دیپلماسی دینی زمانی می‌تواند منتج به نتیجه بهتر و مطلوب شود که در آن گروه‌های دینی با یکدیگر به گفتگو بنشینند. گفتگو میان گروه‌های دینی و مذهبی باعث می شود این گروه‌ها با ادیان گوناگون آشنا و به اصول و مبانی مشترک میان ادیان پی ببرند.

استاد مطالعات دینی دانشگاه ایالتی کالیفرنیا یادآور شد: گفتگو میان گروه‌های مذهبی فرایند یادگیری است. این گفتگو زمینه یادگیری از ادیان گوناگون را فراهم می‌آورد و باعث می‌شود دیپلماسی به پیش رود.

وی در ادامه تصریح کرد: حوزه اخلاق یکی از حوزه‌های مورد توجه در بحث دیپلماسی دینی است. اخلاق حوزه‌ای است که ادیان در مورد آن بیشترین توافق و اشتراک نظر را دارند و همین عامل می‌تواند در دیپلماسی دینی مبنا قرار گیرد. در دیپلماسی طرفهای گفتگو به دنبال یافتن زمینه مشترک برای گفتگو هستند و اخلاق حوزه‌ای است که میان طرفهای دیپلماسی دینی از بیشترین میزان توافق برخوردار است و لذا می‌تواند در گفتگوها و در دیپلماسی دینی مورد توجه بیشتر قرار گیرد.

اخلاق دینی می‌تواند مبنای "دیپلماسی دینی" باشد



الیزابت اندرسون استاد فلسفه و مطالعات زنان در دانشکده جان رالز دانشگاه میشیگان در این مورد به مهر گفت: بیشتر ادیان دو جبنه دارند و به آنها می‌توان از دو جنبه نگریست: یکی جنبه جهانی اخلاق و دوم قرائت و ادعای انحصارگرایانه. جنبه جهانی اخلاق قوانین و قواعد رفتار را تجویز می‌کنند که این قواعد و هنجارها از یک سو برای افراد الزام‌آور هستند و از سوی دیگر افراد را مورد حمایت قرار می‌دهند.

وی افزود: بیشتر ادیان جهانی بر اصول و محورهایی جهانشمول از اخلاق تأکید دارند. این ادیان به وظایفی اشاره می‌کنند که جنبه جهانی دارند. برای نمونه این ادیان به دزدی نکردن، قتل انجام ندادن، دروغ نگفتن و عدم تجاوز اعتقاد دارند و آنرا بیان می‌کنند. همچنین از جنبه ایجابی آنها تکیه و تأکید بر پیشبرد و گسترش صلح، کاهش و تخفیف درد و آلام بشری و کمک به از بین رفتن فقر دارند.

وی تصریح کرد: در همین زمان، در مورد برخی ادیان نگاه انحصارگرایانه نیز وجود دارد. این دیدگاه‌ها معتقدند که تنها و یگانه راه رستگاری نصیب پیروان آنها است و آنها رابطه ویژه‌ای با خدا دارند.

مؤلف "ضرورت یکپارچگی" یادآور شد: این قرائتها مدعی هستند که آنها بر حق هستند و دیگران بر مسیر و سبیل باطل هستند. حتی آنها اعتقاد دارند که دیگران بر راه لعن و نفرین قرار دارند و بر این اساس مورد نفرین خداوند هستند. جنبه جهانی اخلاق که در ادیان مورد توجه قرار گرفته، می‌تواند کارکرد مثبتی در دیپلماسی داشته باشد. به عبارت دیگر بر این جنبه در میان ادیان مختلف و گوناگون می‌توان به عنوان مؤلفه‌ای در دیپلماسی تأکید داشت.

استاد دانشگاه میشیگان تأکید کرد: هیچ دیپلماسی‌ای نمی‌تواند بر پایه دیدگاه‌ها و ادعاهای انحصارگرا شکل بگیرد. چرا که این دیدگاه‌ها بر محورهایی که در تضاد با محورهای سایرین است قرار دارند. در واقع باورهای کانونی و اصلی آنها با دیگران متفاوت است و بر این اساس رسیدن به اشتراک نظر مقدور نیست.



اصول مشترک ادیان می‌توانند زمینه "دیپلماسی دینی" را فراهم آورند



دکتر لیاقت تکیم استاد اسلام‌شناسی دانشگاه مک مستر همیلتون در این مورد به مهر گفت: ادیان مبتنی بر اصولی هستند که می‌توان برای گفتگوهای جهانی از آنها یاری جست. همچنین ادیان دربردارنده اصولی انسانی هستند که این اصول می‌توانند زمینه گفتگو و مفاهمه و دیپلماسی دینی را فراهم آورند.

وی افزود: کشورهای مدرن در تعریفی که از منافع ملی می‌کنند به این اصول بی توجه هستند. به عبارت دیگر تعریف منافع ملی در اندیشه مدرن فارغ از مؤلفه‌های دینی و توجه به این اصول است. تعریف دولت- ملت در میان کشورهای مدرن و طرح "منافع ملی" در روابط با سایر کشورها به قیمت نادیده انگاشتن اصول دینی و هنجارهای اخلاقی در تعریف این منافع شده است.



وی خاطر نشان کرد: برخی از کشورهای اسلامی نیز به این اصول در تعریف منافع ملی خود بی توجه بوده‌اند و به این اصول بی احترامی کرده‌اند. در گفتگوهای سیاسی شاهدیم که بیشتر کشورها سعی دارند که ملاحظات سیاسی را در روابط با یکدیگر مد منظر داشته باشند و نه ملاحظات دینی و اخلاقی.



استاد مطالعات اسلامی دانشگاه مک مستر کانادا با اشاره به تبعات توجه صرف به نتایج سیاسی در روابط میان کشورها خاطر نشان کرد: توجه صرف به نتایج سیاسی، فارغ از اصول و مؤلفه‌های اخلاقی و هنجاری، باعث می‌شود که کشورها در روابط با یکدیگر اصول دینی و هنجارهای اخلاقی را نادیده بگیرند و نقض کنند.