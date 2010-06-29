به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، احمد قاضی پیش از ظهر سه شنبه در حاشیه افتتاحیه سی امین دوره مسابقات قرآن پدافند هوایی شمال شرق کشور با اشاره به برگزاری این مسابقات افزود: همزمان با این مسابقات نیز دهمین دوره مسابقات قرآن کریم خواهران شاغل و خانواده ها در سطح منطقه شمال شرق کشور برگزار شد.

رئیس عقیدتی سیاسی منطقه پدافند هوایی شمال شرق امام رضا (ع) اظهار داشت: هزار نفر در مسابقات قرآن کریم در رشته های قرائت، تفسیر، ترجمه، حدیث و اذان در این مسابقات با هم به رقابت می پردازند.

وی با بیان اینکه رشته اذان فقط منحصر به کارکنان پایور وظیفه و فرزندان ذکور است، گفت: همسران، دانشجویان و فرزندان طلبه نیز می توانند در رشته حدیث شرکت کنند.

قاضی خاطر نشان کرد: 272 نفر برای شرکت در مسابقات قرآن قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا برگزیده می شوند.

