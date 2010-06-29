قوانین قضائی ایران برای برخورد با ورود غیر مجاز اتباع بیگانه بازدارنده نیست

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین ذوالفقاری صبح سه‌شنبه در نشستی خبری با حضور خبرنگاران به بیان عملکرد سه ماهه این فرماندهی پرداخت و گفت: در طول این مدت هزار و 216 نفر از اتباعی که به صورت غیرمجاز قصد خروج از کشور را داشتند توسط پلیس مرزبانی شناسایی و دستگیر شدند که این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته 94 درصد افزایش داشته است. همچنین در طول این مدت 12 هزار و 342 نفر از متجاوزان مرزی با اجرای طرح منطقه ممنوعه شناسایی و دستگیر شدند.

وی با اشاره به قوانین موجود در زمینه برخورد با اتباع بیگانه گفت: طبق قوانین این افراد پس از دستگیری توسط مرزبانان به نقطه صفر مرزی انتقال داده شده و به مرزبانان کشور مورد نظر تحویل داده می‌شوند اما در موضوع اتباع بیگانه و غیرمجاز ایران که عمدتاً افغانه هستند مرزبانان این کشور اقدام به تحویل اتباع خود نمی‌کنند بر همین اساس مرزبانان ایرانی به ناچار افراد دستگیر شده را در مرزها رها کرده و به سمت کشور خود هدایت می‌کنند.

رئیس پلیس مرزبانی کشور ادامه داد: برخورد قضائی ایران با اتباع بیگانه بازدارنده نیست این در حالی است که در برخی از کشورها مانند عراق اتباع بیگانه پس از دستگیری به 6 سال زندان محکوم می‌شوند.

وی گفت: کشف 800 لیتر مایع مخدر،‌ کشف سه میلیون و 400 تن قاچاق سوخت با 24 درصد کاهش کشف به دلیل کارتی شدن گازوئیل از جمله اقدامات پلیس مرزبانی در سه ماهه گذشته است.

ذوالفقاری ادامه داد: کاهش 6 درصدی مشروبات الکلی، کاهش 328 درصدی درگیری با اشرار و دستگیری 15 نفر از اشرار و هلاکت 13 نفر از آنان و کشف 53 هزار و 960 قطعه تجهیزات ماهواره با رشدی 16 برابری نسبت به سال گذشته، کشف سه برابری سیگار با یک میلیون و 200 هزار پاکت و 161 ملاقات با دیپلماتهای کشورها منطقه از دیگر اقدامات پلیس مرزبانی است.

وی با اشاره به وضعیت انسداد مرزها گفت: در طول این مدت 33 کیلومتر کانال، 100 کیلومتر دیوار بتنی، 185 کیلومتر سیم خاردار، 539 کیلومتر جاده آسفالت، 545 کیلومتر جاده خاکی، 348 برجک و 47 پاسگاه در مرزهای کشور راه‌اندازی شده است.

وی تصریح کرد: ایران 720 میله مرزی با عراق دارد که بیش از 400 میله آن در دوران جنگ تحمیلی آسیب دیده و از بین رفته است که این 400 میله اکنون در حال احیا و بازسازی هستند.

رئیس پلیس مرزبانی کشور گفت: در قصر شیرین 70 میله مرزی وجود دارد که بر اساس قرارداد 1975 تطبیق داده شده که از این تعداد 50 میله زمینی نصب و مابقی نیز تا پاکسازی کامل زمینهای مین‌گذاری شده به تاخیر افتاده است.

وی افزود: در سال جاری طرح انسداد مرزها در زاهدان- میرجاوه آغاز شده و طرح انسداد منطقه سراوان نیز در دستور کار قرار دارد.

ذوالفقاری تصریح کرد: همچنین اعتبار طرح انسداد مرزهای آذربایجان غربی و کردستان با بیش از 70 کیلومتر اختصاص داده شده است تا در سال جاری این مرزها انسداد یابد.

رئیس پلیس مرزبانی کشور افزود: حدود 25 تا 30 درصد کنترل مرزها به صورت فنی و تکنولوژیک است که اگر این روند در کشور ادامه یابد می‌توانیم به نقطه مطلوبی از انسداد و کنترل مرزها به صورت تکنولوژی و فناوریهای روز برسیم.

وی ادامه داد: همچنین در سال جاری تکمیل و احداث 100 کیلومتر جاده و برق رسانی به بیش از 300 پاسگاه مرزی، احداث 100 برجک از دیگر برنامه های پلیس مرزبانی در سال جاری است.

ذوالفقاری گفت:‌ در حال حاضر 33 بازارچه مرزی در مرزهای کشور فعال هستند که پلیس مرزبانی نسبت به توسعه آنها اعلام آمادگی کرده است زیرا لازمه جلوگیری از قاچاق کالا در مرزهای کشور ایجاد زمینه فعالیت برای مرزنشینان است.

وی با اشاره به اختلاف ایران و عراق بر سر چاه نفت در منطقه نفت شهر گفت: ملاقاتهایی با مسئولان عراقی در این زمینه صورت گرفته تا بررسی این مسئله به کمیته‌های مشترک فنی واگذار شود و در حال حاضر این کمیته‌ها در حال پیاده‌سازی نقشه‌ها بر روی زمین هستند تا نهایتاً این موضوع از این طریق تعیین تکلیف شود.