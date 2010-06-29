به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس ماده واحده این قانون، به دولت اجازه داده می‌شود به کنوانسیون های بین‌‌المللی کنترل سامانه‌های مضر ضدخزه بر روی کشتی‌ها مصوب 2001 میلادی (1380 هجری شمسی) ملحقق شود و اسناد الحاق را نزد امین اسناد تودیع کند.

وزارت راه و ترابری (سازمان بنادر و دریانوردی) مسؤول اجرا کنوانسیون‌ خواهد بود که با نظارت و پشتیبانی کارشناسی سازمان حفاظت محیط عمل خواهد کرد و تغییر آن بر عهده دولت است.

بر اساس این قانون، دولت موظف است کلیه اصلاحیه‌های این کنوانسیون را در مهلت مناسب و قبل از انقضا مهلت مورد نظر طبق اصل هفتاد و هفتم (77) قانون اساسی جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی اعلام کند.

ابلاغ قانون انصراف ایران از عضویت در قرارداد بین‌المللی مربوط به خط شاهین کشتی‌ها ( خط بارگیری مجاز )

‌قانون انصراف ایران از عضویت در قرارداد بین‌المللی مربوط به خط شاهین کشتی‌ها ( خط بارگیری مجاز ) مصوب 1930 میلادی (1309 هجری شمسی) که در جلسه مجلس شورای اسلامی تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده، از سوی رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شد.



بر اساس ماده واحده این قانون، به دولت اجازه داده می‌شود انصراف خود را از عضویت در این قرارداد بین‌المللی به امین اسناد قرارداد یاد شده اعلام کند.