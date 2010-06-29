آغاز مذاکرات برای صدور گاز به شارجه امارات

به گزارش خبرگزاری مهر، جواد اوجی درباره آخرین وضعیت قراردادهای صادرات گاز، ایران با اشاره به آغاز مذاکرات با شارجه امارات برای صدور گاز طبیعی، گفت: از سوی دیگر مذاکراتی را برای صدور گاز به برخی از کشورهای حاشیه خلیج فارس همچون عمان و کویت نیز آغاز شده است.

مدیر عامل شرکت ملی گاز با اشاره به برنامه ریزی انجام شده برای افزایش سهم ایران در تجارت جهانی گاز به حدود 10 درصد تا پایان برنامه پنجم توسعه، تصریح کرد: در حال حاضر عملیات سوآپ گاز با جمهوری آذربایجان و نخجوان در حال انجام بوده ضمن آنکه تهاتر برق و گاز با ارمنستان و صادرات گاز به ترکیه نیز عملیاتی شده است.

معاون وزیر نفت در ادامه با اشاره به درخواست پاکستان برای افزایش حجم گاز تحویلی به این کشور، بیان کرد:‌ هم اکنون مذاکرات افزایش صادرات گاز ایران به پاکستان به روزانه 30 میلیون متر مکعب آغاز شده است.

به گفته اوجی خرداد ماه امسال قرارداد صادرات گاز ایران به پاکستان تنفیذ و قرار شد ایران از سال 1393 روزانه 5/21 میلیون متر مکعب گاز طبیعی به پاکستان صادر کند.

مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران به افزایش سقف واردات گاز از ترکمنستان اشاره کرد و افزود: با امضا الحاقیه قرارداد واردات گاز از ترکمنستان، با افزایش سالانه 6 میلیارد متر مکعب گاز از ترکمنستان میزان گاز وارداتی از میدان گازی دولت آباد ترکمنستان به میزان 14 میلیارد مترمکعب در سال خواهد رسید.

وی یکی از سیاستهای شرکت ملی گاز ایران را تزریق گاز به مخازن نفتی به منظور تولید صیانتی نفت خام عنوان کرد و یادآور شد: سال گذشته 4.6 میلیارد متر مکعب گاز به میادین نفتی کشور تزریق شد که این میزان نسبت به سال ما قبل آن حدود 17 درصدی افزایش را نشان می دهد.

مدیر عامل شرکت ملی گاز در پایان خاطر نشان کرد: بهمن و اسفند سال گذشته هم 742 میلیون متر مکعب گاز ترش نیز از طریق خط لوله پنجم سراسری به مخازن نفتی آغاجاری تزریق شده است.