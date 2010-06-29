در گزارش ارائه شده امروز رویترز ابهاماتی وجود داشت که دقت در ابعاد مختلف آن می واند زوایای جدیدی از بازی قدرتها را در صحنه بین الملل به نمایش گذارد که در اینجا به چند نکته آن اشاره می کنیم.

نکته اول آنکه این خبرگزاری در مطلب خود اشاره ای به زمان توقیف تجهیزات مورد استفاده برای تکمیل نیروگاه بوشهر توسط آلمان نکرده بود.

هر چند تمامی مقامات روسی از تکمیل نیروگاه بوشهر پیش از پایان تابستان سخن می گویند اما سابقه درخشان روسها در بدقولی بویژه همین موضوع نیروگاه بوشهر و سامانه اس-300 موجب شده تا تردیدهای زیادی درباره قابل اطمینان بودن آنها وجود داشته باشد.

دوم آنکه این خبرگزاری در مطلب خود به هیچ وجه به این نکته اشاره نکرده که آلمان چگونه توانسته به تجهیزاتی که روسیه قصد دارد از آنها در تکمیل نیروگاه بوشهر استفاده کند، دست یافته و آنها را توقیف نماید.

علاوه بر آن در ماه های گذشته ادعاهایی در رسانه های غربی مبنی بر اینکه "شرکت های حاضر در دبی با خرید دستگاه و تجهیزات مورد استفاده در فعالیت هسته ای از آلمان به عنوان واسطه عمل کرده و سپس این دستگاه ها را به ایران منتقل می کنند " منتشر شده که مرور آنها این پرسش را بوجود می آورد که"چگونه ممکن است آلمان اطلاعی از اقدامات شرکت های خود در فروش تجهیزات به دبی و سپس انتقال آن به ایران نداشته باشد اما اقدام به توقیف تجهیزاتی کند که روسیه می خواهد از آنها در تکمیل نیروگاه بوشهر استفاده کند؟"

اما آنچه دراین میان موجب نگرانی است اینکه مبادا این خبر رویترز آغازی باشد برخلف وعده چندباره روسیه در تکمیل نیروگاه بوشهر و مسکو به این بهانه که تجهیزات مورد نیاز توسط آلمان توقیف شده اند و برای ساخت مجدد آنها نیاز به صرف زمان است، تکمیل نیروگاه را به تاخیر بیاندازد؟

روسیه در ماه های اخیر اعلام کرده که نیروگاه بوشهر را تا پایان تابستان سال جاری تکمیل می کند. در همین رابطه در ماه گذشته سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه با وجود رای مثبت کشورش به قطعنامه ضد ایرانی اخیر شورای امنیت اعلام کرد: تحریمهای جدید شورای امنیت علیه ایران تاثیری بر ساخت نیروگاه هسته ای بوشهر ندارد و بر اساس پیش بینی ها روند ساخت این نیروگاه در ماه آگوست به پایان می رسد.

از سوی دیگر در تاریخ 18 خرداد ماه رئیس سازمان انرژی اتمی روسیه (روس اتم) از راه اندازی و تاسیس نهادی مشترک برای اداره نخستین نیروگاه اتمی ایران در بوشهر خبر داده بود.

سرگئی کرینکو که در یک کنفرانس هسته ای در مسکو صحبت می کرد، اظهار داشت : این کشور [ایران] تنها در مسیر انرژی هسته ای صلح آمیز قدم بر می دارد و هنوز تجربه کافی در نگهداری چنین تاسیساتی را ندارد.

با این حساب هر چند تمامی مقامات روسی از تکمیل نیروگاه بوشهر پیش از پایان تابستان سخن می گویند، اما سابقه درخشان روسها در بدقولی بویژه همین موضوع نیروگاه بوشهر و سامانه اس-300 موجب شده تا تردیدهای زیادی درباره قابل اطمینان بودن آنها وجود داشته باشد.

خاطر نشان می شود رویکرد سئوال برانگیز روسیه در همراهی با تحرکات خصمانه غربی ها و در راس آنها آمریکا بر ضد کشورمان، اعلام حمایت مسکو از بسته جدید تحریمهای ظالمانه به سبب پافشاری جمهوری اسلامی ایران بر حقوق مشروع هسته ای خود و همچنین عملکرد روسها در راه اندازی نیروگاه اتمی بوشهر و پایبند نبودن کامل به تعهدات خود در این زمینه با انتقادهای زیادی همراه بوده است تا جایی که محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران به صراحت به روسها درباره ادامه این رویکرد و تاثیرات منفی آن بر روابط دو کشور هشدار داد.

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نگارش: عبدالحمید بیاتی