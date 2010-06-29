به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمود صلاحی ظهر سه شنبه در بیستمین کمیسیون فرهنگی اجتماعی کلانشهرهای ایران افزود: ماهیت دین اسلام و فرستادن پیامبران الهی ارتقای فرهنگ بوده است و اساسا زیر ساخت توسعه از منظر اسلام بر پایه بهبود فرهنگ می باشد.

استاندار خراسان رضوی گفت: ترسیم و فراهم آوردن آرمان شهر که در همه زمینه ها ایده آل و نمونه باشد از صدر اسلام توسط پیامبر و امیرالمومنین (ع) در زمان حکومت چهارساله ایشان شکل گرفته و یکی از اهداف انقلاب اسلامی ایران نیز فراهم آوردن همین امر است.

وی افزود: ماهیت انقلاب اسلامی به رهبری امام بزرگوار در سال 57 فرهنگی بود که نماد آن تاسیس شورای عالی انقلاب فرهنگی می باشد که مصوبات آن مانند قانون است.

وی با اشاره به قدمت و غنای معماری سنتی ایران خواستار استفاده از این ظرفیت فرهنگی در ساخت و سازهای شهری شد و گفت: دشمن برای تحمیل فرهنگ خود به کشور در ابتدا اقدام به از بین بردن فرهنگ اصیل ایرانی و اسلامی ما کرده است که مقابله با آن هوشیاری بیش از پیش مسئولان را می طلبد.

استاندار خراسان رضوی از نهج البلاغه به عنوان بی نظیرترین کتاب جهان پس از قرآن یاد کرد و گفت: این کتاب برای نحوه مدیریت شهری، ارتقای فرهنگ اجتماعی، مردم داری و تعامل با اقشار مختلف دستورالعمل دارد که همگان باید از این دستورالعملها استفاده کنند.