به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، ‌سیدعلی‌اکبر میری ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران و رسانه های گروهی استان ایلام در ایلام اظهار داشت: از ابتدای امسال تاکنون طرحهای مختلفی در راستای مبارزه با توزیع مواد مخدر توسط نیروی انتظامی در این استان اجرا شده است.

وی ادامه داد: در این راستا در سه ماهه نخست امسال میزان کشفیات مواد مخدر کشف شده در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 94 درصد افزایش یافته است.

فرمانده انتظامی استان ایلام اضافه کرد: در این مدت ماموران نیروی انتظامی استان ایلام موفق به کشف انواع مواد مخدر در استان ایلام شدند.

این مسئول یادآور شد: در حال حاضر چهار کمیته مقابله، پیشگیری، درمان و قضایی در زمینه مواد مخدر در استان ایلام فعال است.





