حجت الاسلام محسن کازرونی ظهر یکشنبه همزمان با برگزاری جشن بزرگ تشکیل استان البرز پیامی را منتشر کرده است.

در این پیام آمده است: در ماه مبارک رجب، ماه ریزش عطا و بخشش فراوان الهی و سالروز ولادت حضرت امام جواد (ع) که از آن حضرت به باب المراد یاد می شود لطف پروردگار شامل حال مردم متدین و فهیم کرج شد و به مراد دل خود که همان تحقق وعده ارتقا اجتماعی سیاسی بود رسیدند و با هماهنگی و همدلی دولت و مجلس و تلاشهای مجّدانه رئیس جمهوری و مجلس و دیگر مسئولان کشوری و شهری این آرزو ببار نشست.

در بخش دیگری از این پیام آمده است: امیدوارم با تشکیل استان البرز به مرکزیت کرج شاهد رشد و شکوفایی و توسعه بیش از پیش این منطقه باشیم و با تلاش مسئولان، مشکلات و نارسایی ها رفع و آینده ای روشن برای مردم و استانی نمونه در سطح کشور محسوب شویم.

نماینده ولی فقیه و امام جمعه کرج در این پیام تصویب استان البرز را پدید آورنده بارقه امید در دلها توصیف کرد و این موهبت را مرهون عنایت خداوند متعال دانست که همزمان با روز ولادت با سعادت حضرت جواد الأئمه (ع) به مردم این خطه هدیه شده است.