به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر فریبرز فرساد با اعلام این خبر گفت: مصرف داروهای ضد چاقی با مکانیسم اثر دفاع دست خورده چربی از سلول به دلیل اختلال در روند جذب ویتامین‌های محلول در چربی‌ها، بدن را با مشکلات مختلفی از جمله کمبود ویتامین و املاح مواجه می‌کند.

وی با بیان اینکه در چنین شرایطی ویتامینهای A و D همرا با چربی‌های دفعی از بدن خارج می‌شود افزود: این مسئله تاثیرات سوء از جمله از دست رفتن طراوت، شادابی و درخشش پوست و پیری آن را موجب می‌شود.

این متخصص داروسازی بالینی گفت: بیماران قلبی و عروقی که داروهای ضد انعقاد از جمله وارفارین مصرف می‌کنند در صورت مصرف اینگونه داروهای ضد چاقی در پی دفع ویتامین K با مشکلات انعقاد خون مواجه شده که جان آنان را به خطر می‌اندازد.

فرساد با اشاره به اینکه هیچ دارویی بدون عارضه نیست گفت: به دلیل شیوع روز افزون چاقی، تبلیغات و شایعات درباره داروهای ضد چاقی در دنیا افزایش یافته اما چون سودآور است به عوارض احتمالی و جانبی آن کمتر اشاره می‌شود.

دبیر انجمن علمی داروسازان ایرانی در آستانه برگزاری نهمین همایش این انجمن گفت: تنها در موارد چاقی مرضی که ضریب توده بدنی (‌BMI) از 27 بالاتر باشد می‌توان از طریق تحرک و ورزش در کنار رژیم غذایی مناسب یعنی کاهش حجم غذا و حذف مواد پرکالری از جمله غذاهای فوری و چرب، نوشابه‌های قندی و شیرینی‌ها به اهداف کاهش وزن دست یافت.

فرساد گفت: مصرف دارو و جراحیهای درمانی در موارد چاقی‌های مفرط و آن هم با تجویز پزشک مجاز است.

وی به افراد چاق پیشنهاد کرد تا از شکلات تلخ و چای سبز به عنوان دو ماده مهم و موثر در کاهش وزن که از سوی سازمانهای بین‌المللی غذا و دارو توصیه شده است استفاده کنند.

نهمین انجمن علمی داروسازان ایران امسال با همکاری انجمن پوست ایران 30 تیر تا اول مرداد با رویکرد دارو و بیماری‌های پوستی در مرکز همایش‌های رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار می ‌شود.