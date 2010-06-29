حجت الاسلام حسین ابراهیمی نماینده بیرجند در مجلس شورای اسلامی، درگفتگو با خبرنگار مهر در خصوص شرایط جمهوری اسلامی ایران برای مذاکره در خصوص موضوع هسته ای که رئیس جمهور اعلام کرد، اظهار داشت: شرایطی که دکتر احمدی نژاد برشمرد در مقابل وضعیتی است که طرف های مذاکره ایجاد کردند.

وی افزود: بعد از بیانیه تهران و دستیابی 3 کشور ایران، ترکیه و برزیل به یک موافقتنامه، گروه 1+5 حاضر به مذاکره با جمهوری اسلامی ایران نشدند، بنابراین رئیس جمهور با در نظر گرفتن این مسئله، شرایط را برای مذاکره سخت تر کرد تا تنبیهی باشد برای مذاکره کنندگان.

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاسی خارجی مجلس تصریح کرد: شرایط مطرح شده برای مذاکره از سوی احمدی نژاد شرایط خوبی است.

ابرهیمی با اشاره به مذاکرات گذشته 1+5 با ایران عنوان کرد: این مذاکرات پشت میز نشستن و دنبال مجهول گشتن کار مطلوبی نیست که غربی ها صرفا آن را انجام می دادند.

نماینده بیرجند در مجلس با مناسب توصیف کردن شرایط ایران برای مذاکره در خصوص مسئله هسته ای، گفت: لازم است شرایط به همین صورت باشد تا مذاکرات به نتیجه برسد. ما در گذشته با این کشورها مذاکره کردیم اما به نتیجه نرسیدیم چرا که آنها می خواستند که زمان را از ما بگیرند و خواهان مذاکره واقعی نبودند که خوشبختانه ما در این دور از مذاکرات به آنها باج ندادیم.

وی افزود: مذاکرات گذشته گرچه نتیجه مثبتی نداشته و منتج به اقدامی نبوده اما ضرری متوجه ما نشده است. اکنون با توجه به این شرایط جدید جمهوری اسلامی ایران طرف های مذاکره کننده باید روشن کنند که هدفشان از مذاکره چیست؟ هدفشان دوستی است یا دشمنی؟ و در واقع ضرورت دارد این شرایط در مذاکرات لحاظ شود.

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی همچنین گفت: سازمان ملل متحد نیز اعلام آمادگی کرده با همین شرایطی که مد نظر است، مذاکرات صورت گیرد.

ابراهیمی در پایان عنوان کرد: مسائل هسته ای جمهوری اسلامی ایران باید با گفتگو و مذاکره حل و فصل شود.