مایاها هم توپ بازی می کردند!/ کشف تاریخی بیش از سه هزار ساله برای لاستیک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نشنال جئوگرافیک، اقوام آزتک، المک و مایا از منطقه مزومریکا، منطقه ای که از مرکز مکزیک تا هندوراس و نیکاراگوئه را فرا می گیرد به این شهرت دارند که از مایعی شیره مانند و طبیعی که از برخی گیاهان به دست می آمده است مواد لاستیکی تولید می کرده اند.

لاستیک سازهای باستانی لاتکس مورد نیاز خود را از درختان کائوچو جمع آوری می کرده و آن را با عصاره الکلی گل نیلوفر که منجر به مستحکم شدن و منعطف شدن مواد لاستیکی می شد ترکیب می کرده اند.

با ترکیب مقادیر متفاوتی از موادی که اقوام باستان از آن برای ساخت لاستیک استفاده می کردند محققان MIT توانستند فرمولهای متفاوتی را برای ساخت لاستیکهایی با ویژگی های متفاوت به دست آورند. برخی از این لاستیکها از قابلیت فنریت بیشتری برخوردار بودند که احتمال می رود باستانیان آن را برای ساخت توپهایی که در بازی های افسانه ای توپی آنها مورد استفاده قرار می گرفته مصرف می کرده اند.

مطابق با آنچه در کتیبه های مایاها شرح داده شده است، بازی های توپی مفاهیمی مذهبی داشته اند که خوب را در برابر بد قرار می داده است و معمولا این بازیها با قربانی شدن انسان طی مراسمی مذهبی به پایان می رسیده است.

دیگر ترکیبات لاتکس و عصاره نیلوفر لاستیکهای مستحکم تری را به وجود آورد که گمان می رود در تولید کفشهای ویژه اقوام آزتک مورد استفاده قرار می گرفته اند.

کشف لاستیک به دست آمده از ترکیب نیلوفر و لاتکس پدیده ای دور از انتظار به شمار نمی رفت زیرا گیاه نیلوفر معمولا در کنار درختان کائوچو رشد کرده و در عین حال در بسیاری از مراسم مذهبی اقوام باستانی نقش اساسی به عهده دارد. برای مثال این گیاه به خاطر ویژگی های توهم زایی اش در مراسم مذهبی به وفور مورد استفاده قرار می گرفته است.

از آنجایی که ورود لاتکس یا عصاره درخت کائوچو به آمریکا ممنوع است دانشمندان MIT برای وارد کردن این ماده به کشور دچار دردسرهای زیادی شدند و در نهایت آن را به کمک بطری های قمقمه مانند به آزمایشگاه خود انتقال دادند و در آنجا نیز به دلیل نیاز لاتکس به حرارتی خاص، در ترکیب آن با عصاره گل نیلوفر دچار مشکلاتی شدند.

"مایکل تارکانیان" مدیر این پروژه تحقیقاتی در MIT معتقد است ساخته شدن مواد لاستیکی پیشرفته توسط اقوام باستانی مانند آزتک به هیچ وجه شگفت آور نیست زیرا این اقوام اولیه با اینکه بسیار خشن بوده اند، از روح جستجوگری برخوردار بوده و انسانهای فنی بوده اند. به همین دلیل توانایی های علمی و مهندسی آنها امکان آزمایش بر روی مواد مختلف را برایشان به وجود می آورده است.