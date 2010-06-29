به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، ابراهیم حق جو صبح سه شنبه در جلسه شورای اداری آذربایجان غربی با اشاره به اینکه امسال 45 پروژه استانی هزار و 50 میلیارد ریال اعتبار و 27 پروژه ملی با دو هزار و 300 میلیارد ریال اعتبار در سال جاری اجرایی می شود، افزود: دستگاه های اجرایی ذیربط باید هرچه سریع تر نسبت به مبادله موافقت نامه ها اقدام و با جذب اعتبارات مربوط به اجرای این پروژه ها شتاب دهند.

وی با اشاره به بخش هایی از ضوابط اجرایی بودجه سال 89، بیان داشت: طبق این ضوابط به دستگاه های اجرایی مجوز داده شده که با حفظ نیروهای شرکتی اعتبارات این حوزه را افزایش دهند.

سرپرست معاونت برنامه ریزی استانداری آذربایجان غربی همچنین با اشاره به اعتبارات ردیف های متفرقه ملی، اظهار داشت: امسال تخصیص اعتبارات عمرانی و جاری بر مبنای عملکرد درآمدهای استان خواهد بود.

حق جو با بیان اینکه امسال افزایش میزان کسب مالیات در استان هشت درصد پیش بینی شده، خاطر نشان کرد: امیدواریم با همکاری دستگاه های اجرایی استان این میزان به 15 درصد بالغ شده و رقم مازاد جهت اجرای پروژه های عمرانی هزینه شود.

وی با بیان اینکه برخی از بسته های حمایتی برای عملیاتی کردن طرح هدفمند کردن یارانه ها در بخشهای صنعت و معدن، کشاورزی، بازرگانی و حمل و نقل ابلاغ شده، گفت: در این راستا دستگاه های اجرایی موظف به برگزاری جلسات توجیهی در شهرستانها جهت اطلاع رسانی در این حوزه هستند.

استاندار آذربایجان غربی نیز افزایش بصیرت و آگاهی در سطح جامعه را مورد تاکید قرار داد و گفت: امروز دشمنان به بهانه های مختلف به دنبال ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی به دلیل کسب دستاوردهای مختلف بخش های مختلف اقتصادی، عمرانی و علمی هستند.

وحید جلال زاده در ادامه حضور نمایندگان مردم در مجلس در کمیسیون های تخصصی مجلس را یک فرصت و مزیت مطلوب برای آذربایجان غربی دانست و بیان داشت: مدیران دستگاه های اجرایی باید چالش ها و مشکلات حوزه های خود را شناسایی و از طریق نمایندگان مجلس برای رفع آنها اقدام کنند.

وی با تاکید بر جذب سرمایه گذاری های خارجی و داخلی برای اجرای طرح های مختلف عمرانی و صنعتی، اظهار داشت: در این راستا باید سرمایه گذاران بخش خصوصی و دولتی نظیر بانکها و بیمه ها و شرکتهای سرمایه گذار جهت حضور در استان ترغیب و طرحهای عمرانی استان نیز با استفاده از این سرمایه گذاریها سریع تر اجرا شوند.

استاندار آذربایجان غربی خواستار رفع موانع و مشکلات قانونی توسط نمایندگان مجلس شد و خاطرنشان کرد: هیچ عذری برای عمل نکردن به وظایف قانونی دستگاه های اجرایی پذیرفته نیست.