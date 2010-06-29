علیرضا مهدیان، دبیر اجرایی جامعه وعاظ در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به جلسه هفتگی این جمعیت که با حضور شهاب الدین صدر نائب رئیس مجلس شورای اسلامی برگزار شد افزود: در این جلسه دکتر صدر اطلاعات بسیار خوبی در زمینه قوانین و مسائل سیاسی داخلی وخارجی، انرژی هسته ای، اجلاس تهران و گروه 1+5 ارائه داد .

وی ادامه داد: صدر همچنین در زمینه قوانین مربوط به دانشگاه آزاد و تصمیماتی که در این زمینه در مجلس گرفته شده، اطلاعاتی را در اختیار جامعه وعاظ تهران گذاشت و نتایج مثبتی نیز در پایان جلسه حاصل شد.

دبیر اجرایی جامعه وعاظ افزود: در پایان جلسه نیز اعضای شورای مرکزی از موضع گیری های رئیس جمهور در قبال برنامه انرژی هسته ای حمایت کردند.