به گزارش خبرنگار مهر، نخستین نشست خبری حمید شیخ محمدی خمسه مدیر رادیو ایران با حضور خبرنگاران در ساختمان شهدای رادیو برگزار شد.
مدیر رادیو ایران در این نشست خبری با اشاره به تغییرات مهندسی کنداکتور گفت: رویکرد خیلی از برنامههای رادیو ایران تغییر میکند. البته برنامههای مخاطبپسند گذشته با اضافه شدن آیتمهای متنوع روی آنتن است. همچنین برنامههای طنز این شبکه رادیویی افزایش مییابد.
وی در ادامه افزود: خلاصه برنامه "جمعه ایرانی" نیز در طول هفته پخش میشود. برنامههای "عصرانه" داریوش کاردان و "شب بخیر کوچولو" نیز احیاء میشود. با توجه به اینکه کودکان نیز سهم زیادی دارند، به همین دلیل تصمیم گرفتیم برنامه "شب بخیر کوچولو" را احیاء کنیم.
شیخ محمدی خاطرنشان ساخت: برنامه گفتگو محور اسماعیل میرفخرایی هفته گذشته با موضوع محیط زیست شروع شده است. قصد داریم این برنامه به موضوعات متنوعی بپردازد. برنامه "خانه ملت" درباره مجلس از رادیو ایران پخش میشود. میخواهیم برنامههایی هم درباره دولت و قوه قضائیه هم بسازیم. همچنین با انتشارات سروش مذاکره کردهایم تا چهار برنامه "قصه ظهر جمعه"، "جمعه ایرانی"، شب بخیر کوچولو" و "عصرانه" به صورت سی دی منتشر شود.
مدیر رادیو ایران ادامه داد: جشنواره طنز و تبسم را قبل از ماه رمضان به همت گروه "جمعه ایرانی" برگزار میکنیم. مردم میتوانند پنج نفر از طنزپردازان را انتخاب کرده و در این جشنواره شرکت کنند. برنامه "نقد زندگی" هم که در رادیو قرآن تهیه شده در ایام ماه رمضان به مدت 15 دقیقه با محوریت آموزش قرآن و تفسیر از رادیو ایران پخش میشود.
وی با اشاره به تهیه برنامههای مناظره هم گفت: طرح این برنامه آماده میشود. همچنین برنامه "جمعه ایرانی" تغییر خاصی نمیکند. فقط نام برخی کاراکترهای این برنامه برای ارتباط بیشتر با جوانان تغییر میکنند، چرا که نامها قدیمی است. با توجه به اینکه معاون صدا بر افزایش برنامههای نمایشی شبکههای مختلف رادیویی تاکید کرده، به همین دلیل رادیو ایران در کنار قصه شب، قصه ظهر جمعه و عصر جمعه تولید نمایشهای کوتاه را در دستور کار دارد.
شیخمحمدی خاطرنشان ساخت: به برنامهسازان دینی هم تاکید کردهام مطالعات خودشان را بیشتر کنند تا برنامههای دینی متنوعتر تهیه شود و برای مخاطب خشک نباشد.
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