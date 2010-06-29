به گزارش خبرگزاری مهر، حسن شیخ نیا افزود: ضمن تهیه آمار و اطلاعات مربوط به کل افراد مشمول این طرح ، روند تبدیل وضعیت استخدامی نیروهای یادشده در سال جاری نیز ادامه یافته و با این اقدام، گام اساسی در خصوص امنیت شغلی ، ساماندهی نیروی انسانی وکاهش هزینه ها به دنبال خواهد داشت.

معاون توسعه منابع انسانی و پشتیبانی وزارت صنایع و معادن گفت : در سال جاری با مشارکت تمامی سازمانهای توسعهای تابعه وزارت صنایع ومعادن با برنامه ریزیهای صورت گرفته درصدد هستیم بمنظور تقویت بنیه علمی و کارشناسی مدیران و پرسنل ستادی و صفی ، دوره های جدید آموزشی برگزار کنیم.

حسن شیخ نیا یادآور شد: از دیگر اقدامات وزارت صنایع ومعادن طی سال گذشته و سال جاری ، تفویض اختیارات در حوزه های صنعتی ومعدنی به روسای سازمانهای صنایع ومعادن استانها بوده است که این امر میزان مراجعه کنندگان حضوری را به ستاد وزارتخانه و حوزه های ستادی سازمانهای توسعه ای تقلیل می دهد.

معاون توسعه منابع انسانی و پشتیبانی وزارت صنایع ومعادن راجع به انتقال سازمان و شرکتهای زیر مجموعه وزارت صنایع ومعادن به خارج از تهران ، گفت : این موضوع توسط این وزارتخانه در حال مطالعه و بررسی بوده و در این راستا شرکتها به سه دسته تقسیم بندی می شوند.

وی تصریح کرد: دسته اول شرکتهایی هستند که منعی برای انتقال به خارج از تهران را نداشته که تعداد آنها نیز بالغ بر 19 شرکت بوده، ضمن اینکه برخی از این شرکتها نیز تا کنون انتقال یافته اند ، دسته دوم شرکتهایی هستند که نیاز به فرصت زمانی بیشتری برای انتقال داشته که به مرور منتقل خواهند شد و دسته سوم شرکتها و سازمانهای توسعه ای بوده نیاز به زمان خیلی بیشتری داشته و به سرعت این امر امکان پذیر نمی باشد