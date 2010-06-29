به گزارش خبرنگار مهر، سید علی اکبر طایی صبح سه شنبه در جریان سفر به غرب مازندران در جمع خبرنگاران افزود: با توجه به حجم بالای تولید برنج، مرکبات، دانه های روغنی، طیور، گل و گیاه در استان مازندران و رتبه ویژه آن هم اکنون مازندران در شمار قطب کشاورزی ایران محسوب می شود.

وی خاطرنشان کرد: در دولت نهم و دهم به موضوع کشاورزی مکانیزه و حمایت از زیرساختهای آن توجه خاصی شده است که در این راستا استفاده از ظرفیت های بالقوه استان ها نیز در برنامه پنجم بطور خاص آورده شده است.



وی با اشاره به دیدار با مسئولان کشور قزاقستان به توانمندی های بنادر و فرودگاه های مازندران اشاره و اظهار داشت: با توجه به اینکه در کشور قزاقستان قابلیتهای بالایی در بحث کشاورزی بالاخص غلات وجود دارد این استان آمادگی توسعه روابط با آن کشور و حتی ایالتهای خاص آن را اعلام می نماید.



استاندار مازندران، کشور قزاقستان را به عنوان برادران همسایه خطاب و به پروژه ها و زیرساختهای مازندران که در آینده نزدیک به بهره برداری می رسد پرداخت و آمادگی استان را برای رشد و توسعه مبادلات تجاری و رفع موانع اعلام کرد.