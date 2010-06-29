به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمدمهدی قیامت روز سه شنبه در نشست خبری راه اندازی نخستین مرکز فوق تخصصی درمان با اکسیژن پرفشار خاورمیانه در تهران اظهار داشت: عملیات راه اندازی این مرکز از سال 1378 آغاز شد و امروز بعد از 11 سال توانستیم نخستین مرکز اکسیژن درمان را در خاورمیانه راه اندازی کنیم.

وی با تاکید بر اینکه با استفاده از روش اکسیژن درمانی می توان در زمینه درمانهای مکمل و درمانهای خاص اقدام کرد، افزود: در این روش بافتهای آسیب دیده بدن بیمار با قرار گرفتن در محفظه ای و استنشاق اکسیژن خالص بهبود یافته و ترمیم می شود.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به موارد کاربرد این روش درمانی اشاره کرد و گفت: ترمیم و درمان زخمهای دیابت به عنوان شایع ترین بیماری که سلامت جامعه را تهدید می کند یکی از کاربردهای اکسیژن درمانی است.

قیامت با بیان اینکه دو میلیون و 700 هزار زخم پای دیابتی در ایران وجود دارد و سالانه نزدیک به 13 هزار قطع پای دیابتی در کشور اتفاق می افتد، افزود: روش اکسیژن درمانی به عنوان درمان مکمل یا کامل این قبیل بیماریها تلقی می شود.

وی تاکید کرد: در سختگیرانه ترین شرایط و در صورتی که مراجعه بیمار دیابتی به پزشک به موقع صورت گرفته باشد و پروتکل درمان دنبال شده باشد این روش بالای 50 درصد باعث درمان زخمهای دیابت می شود.

قیامت همچنین به کاربرد این روش در بهبود درمان پاره گی عضلات ورزشکاران اشاره کرد و افزود: اکسیژن درمانی تا 10 برابر باعث تسریع در بهبود زخم معده می شود.

رئیس انجمن بیهوشی و مراقبتهای ویژه ایران با اعلام اینکه هر جلسه حضور بیمار در محفظه بین یک تا 1.5 ساعت زمان می برد، ادامه داد: این روش درمانی در دنیا خیلی گران است و هزینه ای که ما دریافت می کنیم بین یک پنجم تا یک دهم قیمت در دنیا است.

به گفته وی، هزینه هر جلسه اکسیژن درمانی بین 75 تا 100 هزار تومان است که برای جانبازان جنگ تحمیلی 50 درصد تخفیف در نظر گرفته شده است.

قیامت به انجام مذاکره با بیمه ایران برای پوشش بیمه مکمل این روش درمانی اشاره کرد و افزود: اکسیژن درمانی به عنوان یک پروژه ملی تلقی شده که در حال حاضر سپاه پاسداران در مسیر تولید این دستگاه قرار گرفته است.