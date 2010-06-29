بانک نخبگان صدا و سیمای خراسان رضوی تشکیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، حجت الاسلام رضایی ظهر سه شنبه در دومین هم اندیشی تخصصی راهکارهای حمایت خراسان از رسانه ملی افزود: بررسی همت و کار مضاعف در اندیشه امام رضا(ع) و امام خمینی، چاپ کتاب داستان های کوتاه همت بلند شامل برش هایی از زندگی ائمه و علما با محوریت همت و کار مضاعف، راه اندازی مجله ای با عنوان ادبیات دینی که خروجی آن به عنوان متن های برنامه ای دراختیار تولیدکنندگان قرار می گیرد، چاپ کتب حیات نیکان شامل زندگینامه علمای خراسان با هدف تهیه بانک اسناد علما (نه فقط اطلاعات) از دیگر فعالیت های این مرکز از آغاز تاکنون به شمار می رود.

وی با اشاره به ایجاد پژوهشکده دین و رسانه در تغییرات ساختاری جدید مرکز پژوهش های صدا وسیما گفت: بعضی جاها که خاستگاه های پژوهشی هستند چرا شورای پژوهش های اسلامی نباشد این کار موجب می شود این همپوشانی ها حذف شود، همگرایی ها ایجاد شود و آن دید کلان بسط داده شود.

جواد رفایی رئیس حوزه هنری خراسان رضوی در ادامه این هم اندیشی تصریح کرد: دانشگاه ها باید به سمتی حرکت کنند که همزمان با آموزش به سمت پژوهش بروند اما در حال حاضر دانشگاه ها اینگونه نیستند باید آنقدر پژوهش ها در دانشگاه قوی باشد که اساس آموزش های آینده قرار گیرد اگر این گونه می شد قطعا امروز باروری و تأثیر گذاری زیادی در تولید علم داشتیم.

رفایی گفت: نحوه تأثیرگذاری بر هنرمند بسیار مهم است باید توجه کنیم چگونه هنرمند را باید هدایت کرد که در مسیر ارزش های انقلاب بر جامعه اثرگذاری داشته باشد.



وی تأکید کرد: باید به این سمت برویم که بین روحانیت و مجموعه های هنری تعامل ایجاد کرد.



حجت الاسلام سعدی مسئول کارگروه جوان دفتر تبلیغات اسلامی خراسان خطاب به دست اندرکاران مرکز پژوهش های اسلامی صداوسیما گفت: مشهد در عرصه های مختلف چشم کشور است و باید حوزویان فعلی و یا نخبگان حوزوی فارغ التحصبل مشهد را شناسایی کرده و بانک جامعی تشکیل دهید.



وی گفت: اگر ظرفیت ها را به سه بخش رفتاری، معنوی و روانی تقسیم کنیم، بعد معنوی را حوزه مشهد دارد زیرا مشهد روشنفکرترین حوزه جهان شیعه است، امتیازی که حوزه مشهد دارد این است که طلبه مشهدی را منتقد بار می آورد .



مسئول کارگروه جوان دفتر تبلیغات اسلامی خراسان در ادامه گفت: پشتیبانی معرفتی از رسانه به ذوق هنری و بن مایه های فلسفی و عرفانی نیاز دارد که هر دو در خراسان وجود دارد.



حجت الاسلام خادمیان رئیس اداره فرهنگ و رسانه دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی در ادامه این نشست تخصصی اظهار داشت: ابتدا باید جایگاه مرکز پژوهشها روشن شود که خودی است یا ناخودی در مرحله بعد باید توجه داشته باشید کسانی که مرکز پژوهش را راه اندازی کردند چه شأنی را برای آن درنظر گرفته اند .



وی با تأکید بر لزوم ریسک پذیری در عرصه هنر و رسانه گفت: این امر باید با یک سری مولفه ها همراه باشد زیرا کسانی که در این عرصه وارد می شوند بایستی مفاهیم فرهنگی، ادیان، فلسفه هنر، هویت شیعی و ... را بشناسند و سپس کار کنند.



زارعیان مدیرگروه مبلغان هنرمند دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: طلابی که با پشتوانه حوزوی وارد عرصه شده و بر پایه سنت می اندیشند تأثیر گذاری قابل توجهی دارند.



وی گفت: باید در سه حوزه فعالیتمان را گسترده کنیم نخست آنکه هدفمان را مشخص و تشریح کنیم دیگر اینکه سلاح و تجهیزاتمان را بشناسیم و سوم اینکه افرادی که آماده آموزش های تکمیلی هستند شناسایی کرده و به کار گیریم.



مدیرگروه مبلغان هنرمند دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی تأکید کرد: حوزه علمیه باید ضمن نقد آثار هنرمندان تولیدات خوب و ارزشی انان را نیز مورد تقدیر و توجه قرار دهد.