به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، عملیات تیم واکنش سریع جمعیت هلال احمر استان لرستان در امداد و نجات تیم گردشگران و ورزشکاران روسی قدردانی و ارسال لوح توسط سفارت روسیه را در پی داشت.

استان لرستان در اردیبهشت ماه سالجاری میزبان یک گروه 10 نفره از ورزشکاران و گردشگران روسی بود که با امکانات قایقرانی در آبهای خروشان به منطقه دورافتاده بشارت در این استان وارد شده بودند.

در جریان حضور این گردشگران متاسفانه در اثر واژگونی یکی از قایق ها و سقوط ورزشکاران روسی در رودخانه بخش بشارت، سرنشین یکی از این قایق ها جان باخت و افراد دیگر گروه نیز در وضعیت فوق العاده بحرانی قرار گرفته بودند که تیم واکنش سریع و نجات از سیلاب هلال احمر لرستان بلافاصله با امکانات مورد نیاز از الیگودرز به طرف منطقه حادثه حرکت کردند.

این در حالی است که با توجه به بارندگیهای شدید در بهار امسال جاده دسترسی و پل مواصلاتی مسیر تخریب شده و کار امداد در هوای بارانی را با مشکل مواجه ساخته بود.

بر اساس این گزارش پس از ساعتها تلاش بی وقفه تیم واکنش سریع توانست خود را به گردشگران روسی رسانده و پس از ارزیابی مصدومان، کمک های اولیه، تغذیه، برقراری ارتباط کلامی و در نهایت حمایت روانی افراد گروه با مشقت زیاد جسد فرد فوت شده و اعضا تیم که شامل هشت مردم و دو زن بودند را در شامگاه چهاردهم اردیبهشت ماه به مرکز بخش منتقل و با هماهنگی فرمانداری و مقامات محلی تحویل مسئولان قضایی نمایند.

این امر موجب شد تا "اولگ ایشمو خامتوف" رئیس بخش کنسولی سفارت روسیه در ایران، پیام تشکری را برای مدیر عامل جمعیت هلال احمر این استان ارسال کند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان لرستان در این رابطه اظهار داشت: استان لرستان با دارا بودن آب و هوای مناسب، طبیعت زیبا و کوههای سر به فلک کشیده و رودهای خروشان و مردمی متمدن که فرهنگشان ریشه در تاریخ هزارساله این دیار دارد یکی از استانهای منحصر به فرد کشور در زمینه اکوتوریسم ورزشی است.

ذبیح الله سیاهپوش با تاکید بر اینکه لوح سپاس و پیام تبریک سفارت روسیه نشان از قدرشناسی این سفارت دارد، افزود: البته این امر نشان از توان و کارآمدی جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران دارد.

وی یادآور شد: بی شک توان مدیریت بحران و داشتن اشراف کامل بر کلیه زوایا به ویژه از لحاظ مسائل دیپلماتیک خود می تواند سفیر فرهنگ یک منطقه باشد که خوشبختانه عملکرد مثبت جمعیت هلال احمر برگ زرین دیگری از نظر توانمندی های فرزندان این مرز و بوم است.