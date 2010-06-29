به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل فولادی صبح سه شنبه در جلسه شورای ایمنی راه های مازندران در ساری افزود: حدود سه هزار و 100 کیلومتر از این محورها خط کشی سرد و بقیه خط کشی گرم شده است.



وی اظهار داشت: خط کشی راه ها که از مقرون به صرفه ترین نوع علائم ایمنی محسوب شده مستقیما در دید راننده قرار گرفته و با وی یک حس نزدیک و متقابل برقرار می کنند.



وی در ادامه یکی از اهداف اجرای خط کشی در سطح محورها را تعیین محدودیتهای حرکت برای هریک از کاربران عنوان کرد و اظهار داشت: در سه ماه اول سال جاری این اداره کل توانسته مقدار ۲۸۰ کیلومتر خط کشی در محورهای اصلی و ۸۰ کیلومتر خط کشی در سطح محورهای روستایی را با اعتباری بالغ بر هزار و 360 میلیون ریال انجام دهد.



فولادی به محورهای مهمی که خط کشی در آنها صورت گرفته اشاره و عنوان کرد: محور ارتباطی هراز، سوادکوه ، کندوان ، ساری، خزرآباد ، ساری، جویبار از جمله محورهایی بودند که در سه ماه اول سال خط کشی در آنها صورت پذیرفت.

