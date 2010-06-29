حاجلی گلدی کر در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: این طرحها که از جمله مصوبات سفرهای قبلی دولت در استان بود، برای شتاب بخشی و تکمیل در سفر جدید دولت به استان مطرح می شود.

وی اظهار داشت: تکمیل مدارس شبانه روزی استان و دستگاه شتاب دهنده خطی از جمله طرحهایی است که در سفر سوم دولت به استان مطرح می شود.

وی خاطرنشان کرد: مسائل مالی، محاصره و تحریم اقتصادی و نداشتن زمین از جمله دلایلی بود که پیشرفت اجرایی برخی طرحهای سفرهای قبلی دولت به استان مناسب نبوده است.

گلدی کر بیان داشت: احداث و تکمیل مجموعه های سوارکاری گنبد، آق قلا و بندرترکمن از دیگر طرحهایی است که در سفر سوم هیئت دولت به استان مطرح خواهد شد.

مسئول پیگیری مصوبات سفرهای دولت در گلستان عنوان کرد: احداث و تکمیل دانشگاه فنی علی آباد کتول، تعیین مرز مشترک بین استان مازندران و گلستان در شهرهای شبه جزیره میانکاله از دیگر طرحهایی است که برای طرح در سفر سوم هیئت دولت به استان آماده شد.

وی اظهار داشت: در مجموع پیشرفت فیزیکی طرحهای سفرهای قبلی دولت به استان رضایت بخش و مطلوب است و آثار و پیامدهای مثبت فراوانی در استان بجا گذاشته است.

مسئول پیگیری مصوبات سفرهای دولت به گلستان افزود: در مجموع 93 درصد مصوبات سفر اول و 74 درصد مصوبات سفر دوم دولت به استان عملیاتی و اجرایی شده است.

گلدی کر خاطرنشان کرد: سفرهای سوم دولت با رویکرد فرهنگی و اجتماعی با اولویت اشتغال پایدار صورت می گیرد و در راستای رشد و ارتقای سطح فرهنگی و اجتماعی جامعه نقش بسزایی دارد.

وی فرهنگ مبنی بر ارزشهای اسلامی را از اولویت دولت بیان کرد.

مسئول پیگیری مصوبات سفرهای دولت در گلستان با تقدیر از تلاشهای شبانه روزی استاندار گلستان در انعقاد تفاهمنامه با وزراتخانه های دستگاه های مختلف گفت: بیشتر تفاهمات مصوبات قابل طرح در سفر سوم هیئت دولت به گلستان آماده شده است.

طبق اعلام مسئولان گلستان 331 مصوبه برای طرح در سفر سوم هیئت دولت به گلستان پیش بینی شده است.