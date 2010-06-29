به گزارش خبرگزاری مهر، " دانیل سانچز لیبر" در نامه‌ای رسمی، از تیم فوتبال سپاهان دعوت کرد تا در تورنمنت چهارجانبه ای که برای دومین سال افتتاح ورزشگاه "استادی کورنلال" ورزشگاه اختصاصی این باشگاه برگزار می‌شود، شرکت کند.

مدیرعامل باشگاه اسپانیول اسپانیا با توجه به مراودات پیشین دو باشگاه و با توجه به قهرمانی تیم سپاهان در لیگ نهم، از این تیم دعوت کرد تا در این تورنمنت چهارجانبه و مراسم جشن دومین سال افتتاح ورزشگاه 40 هزار نفری اختصاصی اسپانیول شرکت کند.

طبق اعلام مسئولان باشگاه اسپانیول تیم‌های فوتبال تاتنهام انگلستان، اسپانیول اسپانیا، سپاهان اصفهان و یک تیم از سری A ایتالیا تیم‌های دعوت شده به این تورنمنت هستند.

باشگاه سپاهان پس از بررسی این پیشنهاد و قطعیت زمان آن و در صورتی که این تورنمنت با مسابقات لیگ تداخل نداشته باشد، به دعوتنامه اسپانیول پاسخ مثبت می دهد.