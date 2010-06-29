به گزارش خبرگزاری مهر، نیروگاه کارون 3 به عنوان بزرگترین نیروگاه برق آبی کشور در اسفند ماه سال 1383 به بهره برداری رسید. این نیروگاه که برای تولید برق از آب ذخیره شده در پشت سد کارون 3 استفاده می کند، از زمان آغاز بهره برداری اولین واحد تا پایان خرداد امسال در حدود 14 هزار گیگاوات ساعت انرژی برق آبی تولید کرده است.

نیروگاه کارون 3 علاوه بر کمک به کنترل فرکانس و تنظیم بار برق شبکه سراسری کشور، به خاطر مصرف نکردن سوخت نقش به سزایی در کاهش مصرف سوخت های فسیلی برای تولید برق و همچنین کاهش انتشار گازهای گلخانه ای داشته است.

صرفه جویی حاصل از عدم مصرف گاز، گازوئیل و مازوت در تولید برق توسط نیروگاه کارون 3 در طول سالهای تولید به ترتیب در حدود 2837 میلیون متر مکعب، 341 میلیون لیتر و 605 میلیون لیتر برآورد می شود.

بر طبق ترازنامه انرژی سال 1385 در این مدت نیروگاه بزرگ کارون 3 از انتشار حدود 2.52 میلیون تن کربن جلوگیری کرده که ارزش ریالی این اقدام دوستدار محیط زیست معادل 2380 میلیارد ریال برآورد می شود.

نیروگاه برق آبی کارون 3 با ظرفیت 2280 مگاوات، سالانه قابلیت تولید 4172 میلیون کیلووات ساعت انرژی الکتریکی را دارد که در صورت تحقق این امر درآمد ناشی از فروش برق این نیروگاه (مطابق قیمت های کنونی) سالانه در حدود 2 هزار میلیارد ریال پیش بینی می شود.

سد و نیروگاه کارون 3 در شمال شرق استان خوزستان، کنار محور ایذه- شهرکرد و 28 کیلومتری شهرستان ایذه واقع شده است.