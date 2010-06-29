به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا فولادگر درباره واگذاری ها به بخش خصوصی و اجرای اصل 44 اظهار داشت : یک بررسی دقیق و آماری نشان می دهد که کمتر از 10 درصد واگذاری به بخش خصوصی محقق شده است.

وی گفت: براساس آمار سال 88 از 67 هزار میلیارد تومان واگذاری که صورت گرفته 34 هزار میلیارد تومان آن به سهام عدالت اختصاص یافته، 11 هزار میلیارد تومان از طریق رد دیون (بدهی های دولت به شرکتهای دولتی) بوده است و 21 هزار میلیارد تومان نیز از طریق بورس و مزایده صورت گرفته است.

فولادگر خاطرنشان کرد: در این 21 هزار میلیارد تومانی که از طریق بورس و مزایده انجام گرفته عمدتا یک قلم بزرگ آن مخابرات است که از طریق کنسرسیوم و در قالب یک شرکت خصوصی انجام گرفته است اما به واقع این شرکت را نمی توان به عنوان بخش خصوصی به حساب آورد چرا که بخش خصوصی به معنای حضور حقیقی فرد از درون نهادهای مردمی است.