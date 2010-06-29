به گزارش خبرگزاری مهر، حسین نجاری معاون سیستم جامع تولیدایران خودرو با بیان این مطلب تاکید کرده است که در سال گذشته طی همین مدت 128هزار و دستگاه انواع خودروسواری در این شرکت تولید شده است.

وی در همین حال تصریح کرد ایران خودرو درسه ماهه اول سال جاری 40هزار دستگاه انواع خودرو سواری بیشتر از مدت مشابه سال قبل تولید کرد .

به گفته این مقام مسئول در ایران خودرو، در این مدت 50هزار و 585 دستگاه 405 تولید شده است که در میان تولیدات ایران خودرو بیشترین رقم تولید را تشکیل می دهد.

نجاری خاطر نشان ساخت : ایران خودرو درسه ماهه اول سال جاری 34هزار و 337 دستگاه 206 ، 27هزار و 197 دستگاه سمند و 17هزار و 966 پارس تولید کرد.

وی افزو.د: رقم تولید وانت باردو 23 هزار و 77 دستگاه و روا 11هزار و 902 دستگاه طی سه ماهه اوا سال جاری بود و میزان تولید تندر 90 و سوزوکی به ترتیب 3هزار و 92 و یک هزار و 71 دستگاه ثبت شده است.





