به گزارش خبرگزاری مهر، سید علی میرخلیلی نماینده مردم میناب با بیان اینکه فلسفه وجودی شوراها با انتخاب شهرداران با رای مردم زیر سئوال نمی‌رود، گفت: نظر قانونگذار از تصویب این قانون کاهش اعمال نظر شوراهای شهرو روستا در فعالیت شهرداریها بوده است و گرنه قرار نیست شوراهای اسلامی شهر و روستا با این قانون با محدودیت قابل توجهی مواجه شوند.

عضو کمیسیون اجتماعی با بیان این که از این پس در شهرهایی که شهرداران با رای مردم انتخاب می‌شوند مردم مستقیماً به نقد عملکرد شهرداران می‌پردازند، ادامه داد: این مسئله باعث می‌شود تا تمرکز بر روی فعالیتهای شهری بیشتر از سابق شود.

میرخلیلی گفت: از آنجا که امور داخلی کشور به عهده وزارت کشور است؛ بنابراین اینکه شهرداران موقت را در صورت بروز هر مشکلی وزارت کشور انتخاب کند، خیلی هم نگران کننده نیست چرا که در نهایت شهردار اصلی با برگزار انتخابات مجدد برگزیده می‌شود.

عضو کمیسیون اجتماعی افزود: مهمترین علت واگذاری انتخاب شهردار از سوی نمایندگان شورای شهر وروستا به مردم کاهش اختلافات ناشی در شوراها بین شهرداران و شوراها بود. حال اگر استیضاح شهردار هم در صورت عملی شدن این قانون به نمایندگان شورای شهر واگذار می‌شد، بازهم شاهد اختلافات بین این دو نهاد می‌شدیم؛ بنابراین بهترین راه حل همانی است که نمایندگان پیشنهاد کرده‌اند.

وی با اشاره به تصور غلطی که در جامعه در مورد فعالیت شوراها شکل گرفته است، گفت: عده‌ای گمان می‌کنند تنها وظیفه شوراها انتخاب و عزل شهردار است، این در حالی است که وظیفه شوراها نظارت بر همه امور شهری و هر آنچه که به اداره شهر مربوط می‌شود، است.

این نماینده مجلس با تاکید بر این که قانون فعلی شوراها نیازمند اصلاح بیشتر است، گفت: شوراها باید بر سازمانهایی مانند اداره برق، آب و فاضلاب و مخابرات هم نظارت داشته باشند نه این که فقط ناظر بر اعمال شهرداری باشند.

میرخلیلی ادامه داد: در هر حال این مصوبه در نهایت به نفع مردم تمام می‌شود. زمانی که شهردار با رای مردم انتخاب می‌شود؛ بنابراین دیگر نگرانی از بابت استیضاح و برکناری‌اش ندارد.

نماینده میناب افزود: در واقع شهرداری که با رای مردم انتخاب می‌شود دیگر تمام محلات و خیابان‌های شهر را یکسان می‌بیند و رضایت عموم مردم را در نظر می‌گیرد. در واقع می‌توان گفت که شهرداران ناظران شهر خواهند بود.

وی با اشاره به تمدید این دوره فعالیت شوراها از چهار به 6 سال ادامه داد: اگر قرار است انتخابات را تجمیع کنیم، بهترین راه حل همین است که نمایندگان تصویب کرده‌اند.

میرخلیلی ادامه داد: در هر حال نمایندگان مجلس به شوراهای اسلامی شهر و روستا اعتماد کرده‌اند و با علم به کاردانی آنها این دوره فعالیتشان را به 6 سال افزایش داده‌اند و فکر می‌کنم شوراها نیز یقیناً وظایف خود را به نحو احسن انجام می‌دهند.