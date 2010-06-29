سیدحمید رضا میرآفتاب در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: طبق بیش بینی های اعلام شده از سوی سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان در سال زراعی جاری ، میزان یک میلیون و 200 هزار تن گندم از سطح مزارع استان گلستان برداشت خواهد شد.

وی اظهار داشت: در همین راستا شرکت غله و خدمات بازرگانی گلستان به منظور تسهیل در امر خرید گندم برای کشاورزان محترم و کاهش صف های خرید گندم و ایجاد رضایت مندی بیشتر کشاورزان به میزان اعلام شده از سوی سازمان جهاد کشارزی استان ، به منظور تحویل و نگهداری گندم کشاورزان گلستانی فضای مناسب تامین کرد.



وی یادآور شد: با توجه به برداشت گندم در مناطق کوهستانی استان گلستان امر خرید گندم در این مناطق با فعالیت مراکز خرید ایجاد شده تا پایان خریدگندم مازاد بر مصرف کشاورزان درگلستان به تناسب میزان برداشت هم اکنون نیز در 15 مرکز ادامه دارد و کشاورزان محترم می توانند با مراجعه به مراکز یاد شده نسبت به تحویل بار خود اقدام کنند.



فصل برداشت گندم از اواسط خردادماه هر سال آغاز و تا اواخر مردادماه ادامه می یابد.